Quando Jack Nicholson scoprì che sua sorella era sua madre

Michael Jackson - testimonianza choc : cosa c’era nella sua camera Quando è morto : A dieci anni dalla morte di Michael Jackson la sua scomparsa continua a far discutere. L’icona della musica, il re del pop, l’uomo che ha rivoluzionato il mondo dello spettacolo americano ci ha lasciato il 29 giugno del 2009. La sua morte ha sconvolto milioni di fan e, ancora oggi, rimane un mistero pieno di interrogativi mai risolti. Anche se fonti ufficiali hanno tirato in ballo tra le cause del decesso un’overdose causata da farmaco ...