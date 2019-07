“Quale sincro preferite?” | sfide in famiglia per Tania Cagnotto | la campionessa si tuffa

Fonte : sportfair

(Di domenica 28 luglio 2019)e i tuffi didalla barca: icon mamma, papà e marito sono da applausi Una vacanza al mare a suon di…per. Laitaliana di tuffi, che potrebbe tornare in gara a Tokyo 2020 con la sua compagna Francesca Dallapè dopo il ritiro post Rio 2016, a cui è seguito il matrimonio e la nascita della piccola Maya, si è data da fare anche in vacanza. In barca in compagnia della suaè stata protagonista didavvero divertenti: tuffinizzati con mamma, papà e marito, per uno spettacolo inedito. “E come richiesto da alcuni di voi…ecco qui i tuffi dalla barca qualepreferite?Con papà/mamma o marito?? Prossimo anno lo faccio con Maya“, ha scritto lasui social postando i video dei tuffi. >>> PER IL VIDEO >>> Tuffi didalla barca:...