Proteste contro Putin a Mosca | oltre mille fermati

Salvini e le Proteste No-Tav : "Non tollereremo violenze contro le forze dell'ordine" : "Ho parlato ieri col prefetto. Speriamo che non ci siano episodi di violenze. Nel caso ci fossero verranno perseguiti come la legge prevede. Puoi essere d'accordo o meno. Ma se c'è qualche cretino che pesa di andare a lanciare pietre sappia che non tollereremo violenze contro le forze dell'ordine, non saranno impunite". Così Matteo Salvini, a Radio anch'io, in vista delle proteste 'no Tav' organizzate sul cantiere di Chiomonte. "Ognuno ...

Proteste No Tav - incendi e pietre contro la polizia. I video delle telecamere di sorveglianza : Il video in relazione ai gravi episodi criminosi verificatisi lo scorso 20 luglio nel sentiero “Gallo Romano”, che da Gaglione conduce al cantiere di Chiomonte.La Digos di Torino sta analizzando le immagini delle telecamere dislocate nell’area boschiva al fine di individuare gli autori dei lanci di bombe carta e pietre. Sono stati inoltre esplosi razzi di illuminazione nautica, uno dei quali ha provocato un principio di incendio nell’area ...

Proteste No Tav - incendi e pietre contro la polizia. I video delle telecamere di sorveglianza : La Digos di Torino sta analizzando le immagini delle telecamere dislocate nell’area boschiva vicino al cantiere della Torino-Lione al fine di individuare gli autori dei lanci di bombe carta e pietre avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Nel corso della dimostrazione No Tav, che ha portato alla denuncia di numerosi attivisti del movimento che si oppone alla nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità, sono stati anche esplosi razzi di ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Horton ammonito dalla FINA per le Proteste contro Sun Yang - i colleghi però apprezzano : Non è passata inosservata la rimostranza dell’australiano Mack Horton, argento nei 400 stile libero nei Mondiali di Nuoto 2019, nel corso della premiazione della gara iridata. L’aussie, fortemente contrariato per la presenza del cinese Sun Yang (vincitore della gara) per via della vicenda di un controllo antidoping assai intricata, ha scelto di non salire sul podio e di non festeggiare il suo risultato in segno di protesta. Ecco che ...

Hong Kong - proiettili di gomma e lacrimogeni contro la folla nel settimo weekend di Proteste. Incappucciati attaccano i manifestanti : proiettili di gomma e gas lacrimogeni contro la folla. È il settimo weekend consecutivo di manifestazioni e scontri a Hong Kong, dove migliaia di “ombrelli”, diventati ormai il simbolo della protesta, sono di nuovo scesi per le strade della città dopo aver trasformato una manifestazione contro il progetto di legge ormai sospeso sulle estradizioni in Cina in una vera e propria marcia antigovernativa che ha in Carrie Lam, ...

Le nuove Proteste contro il governo in Albania : Lunedì è stata la decima giornata di proteste di quest'anno contro il primo ministro socialista Edi Rama: i manifestanti chiedono le sue dimissioni ed elezioni anticipate

Proteste fuori controllo a Hong Kong - assaltato e occupato il Parlamento : Paese nel caos [FOTO] : A Hong Kong la protesta ha raggiunto una fase senza precedenti: alcuni dei 550 mila manifestanti scesi in piazza in occasione del 22esimo anniversario del ritorno dell’ex colonia britannica alla Cina hanno fatto irruzione nel Parlamento locale e hanno vandalizzato l’emiciclo. “Sappiamo che stiamo infrangendo la legge ma non abbiamo scelta”, hanno urlato i giovani che si dicono pronti a qualsiasi cosa per essere ascoltati ...

Praga - Proteste contro il premier : 21.21 Centinaia di migliaia di persone, 250mila per gli organizzatori, in piazza a Praga per chiedere le dimissioni del premier Babis accusato di frode, e a favore di una giustizia indipendente. I dimostranti hanno sfilato con le bandiere dell'Ue e della Repubblica Ceca e con striscioni contro l'establishment. "Siamo qui per difendere la democrazia" dicono i manifestanti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sostituzione del ...

Le foto delle grandi Proteste a Praga contro il primo ministro ceco Andrej Babiš : Vanno avanti da settimane e chiedono le dimissioni del capo del governo, accusato di essere coinvolto in un grande scandalo

Hong Kong - storiche Proteste contro la legge sull’estradizione in Cina : 2 milioni in piazza [FOTO] : Quasi 2 milioni di persone a Hong Kong hanno partecipato oggi alla manifestazione indetta per la seconda domenica di fila contro la legge sulle estradizioni in Cina, quasi il doppio di domenica scorsa: sono le stime fornite dagli organizzatori del Civil Human Rights Front. L’ex colonia britannica ha una popolazione di poco superiore a 7,4 milioni di persone. Il governatore di Hong Kong, Carrie Lam, si e’ scusata per il controverso ...

La polizia di Hong Kong ha arrestato 11 manifestanti per le Proteste contro l’emendamento sull’estradizione : La polizia di Hong Kong ha arrestato 11 manifestanti per le proteste contro il criticatissimo emendamento sull’estradizione che Carrie Lam, governatrice della città cinese semi-autonoma, vorrebbe introdurre per consentire l’estradizione nella Cina continentale per alcuni reati. Le accuse nei confronti

Bologna - le Maschere Bianche contro lo sfruttamento dei lavoratori. Annunci - Proteste e raid ai piedi delle Torri : Non hanno scelto il volto di Guy Fawkes, caro agli hacker di Anonymous, né quello di Salvador Dalì, indossato dai rapinatori della serie tv La Casa di Carta, ma hanno preferito delle semplici Maschere Bianche. È questa la faccia di un collettivo anonimo bolognese usata per protestare contro i proprietari di bar, ristoranti, supermercati e appartamenti e boicottare le attività che, a loro dire, propongono condizioni di lavoro o affitto ...

Le grandi Proteste contro una legge sull’estradizione a Hong Kong : Centinaia di migliaia di persone hanno marciato contro un emendamento che temono possa rafforzare il controllo cinese sul dissenso politico locale