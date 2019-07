Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

Previsioni Meteo - Centro-Sud di nuovo in preda al caldo rovente la prossima settimana : Le temperature torneranno a rialzarsi dopo un finesettimana di maltempo in tutta Italia. Da mercoledì è prevista una nuova espansione dell'anticiclone africano, che porterà temperature torride nelle regioni del Centro e del Meridione. Nelle isole sono previste temperature oltre i 40 gradi. Nel Settentrione invece il caldo sarà più sostenibile.Continua a leggere

Previsioni Meteo Agosto - l’ultimo mese dell’estate inizierà con una veloce ma intensa ondata di caldo Africano al Sud e forti temporali al Nord [MAPPE] : Luglio è agli sgoccioli, ed è ormai tempo di focalizzare lo scenario atmosferico a medio e lungo termine con le Previsioni Meteo per Agosto: l’ultimo mese dell’Estate inizierà tra poco più di tre giorni, Giovedì 1, e si caratterizzerà subito per un’intensa (seppur breve) ondata di caldo Africano sulle Regioni del Sud. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo: le temperature aumenteranno ...

Meteo - le Previsioni di lunedì 29 luglio : Meteo, le previsioni di lunedì 29 luglio Ritorna il sole in Italia dopo la forte perturbazione che ha flagellato la Penisola nel weekend. Bel tempo quasi ovunque, con precipitazioni residue nelle zone montane, nelle aree orientali, nella bassa Campania e in Calabria. Temperature in aumento

F1 - GP Germania 2019 : diluvio a Hockenheim - acquazzone nella mattinata. Sarà gara bagnata? Le Previsioni Meteo : Ferrari per la rimonta : Un diluvio si è abbattuto su Hockenheim dove oggi pomeriggio, dalle ore 15.10, si disputerà il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1. Le previsioni meteo non hanno sbagliato in questa circostanza e l’acquazzone annunciato già da diversi giorni si è puntutalmente materializzato nella tarda mattinata tedesca. Non è però arrivata una semplice pioggerellina ma un vero e proprio acquazzone che ha costretto gli organizzatori a sospendere la ...

F1 - GP Germania 2019 : le Previsioni Meteo per la gara. La pioggia potrebbe arrivare prima del semaforo verde : Potremmo vivere una gara bagnata al GP di Germania di F1, che scatterà oggi alle ore 15.10. L’undicesima prova del Mondiale 2019 si preannuncia spettacolare e la pioggia potrebbe far salire ulteriormente le emozioni sul circuito di Hockenheim. Ieri nelle qualifiche Lewis Hamilton ha timbrato l’ennesima pole position, davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas, mentre è stata una giornata da dimenticare per la Ferrari, con Charles Leclerc che ...

Previsioni Meteo domenica 28 luglio : stop al gran caldo - temporali e grandinate sull'Italia : Le Previsioni meteo di oggi domenica 28 luglio indicano una ondata di temporali, nubifragi e grandinate su molte zone del Paese. Ad essere colpito sarà soprattutto il centro nord dove come congruenza avremo temperature in forte calo. Ancora sole in gran parte del su ma temperature in attenuazione.

F1 - GP Germania 2019 : le Previsioni Meteo per le qualifiche. La pioggia può rovinare i piani della Ferrari : Ferrari o Mercedes? Mercedes o Ferrari? Chi avrà la meglio nelle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno che si correranno oggi alle ore 15.00? Al momento non è facile fare previsioni su chi sarà in grado di centrare la pole position, dato che oltre alle questioni di pista sarà decisivo anche capire come si svilupperà il meteo di Hockenheim. Dopo le temperature torride di ieri, infatti, nella località tedesca sono in arrivo ...

Previsioni Meteo 27 luglio - nubifragi e maltempo al Nord ma il caldo resiste al Sud : Che tempo farà oggi sabato 27 luglio? Le Previsioni meteo spaccano l'Italia a metà, con maltempo e forti temporali al Centro e al Nord, dove sono ben 6 le regioni con allerta meteo, e ancora sole e caldo al Sud e su Sicilia e Sardegna. Ma la situazione peggiorerà ulteriormente domenica, quando si registrerà ovunque un sensibile calo termico.

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Sabato 27 Luglio 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo in peggioramento con fenomeni più intensi ed a carattere di temporale, tra pomeriggio e sera, quando l’afflusso della massa d’aria fresca entrerà in sede ...

Previsioni Meteo Torino : pioggia e calo delle temperature - acquazzoni e temporali sulla regione : A Torino domani, sabato 27 luglio, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +28°C, la minima di +21°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte ...

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : tornano pioggia e fresco al Nord - temperature sopra la media al Sud : In questa seconda metà di luglio, l’Europa è stata alla presa con una violenta ondata di caldo africano che ha interessato anche l’Italia, in particolare il Nord. Tante le città da “bollino rosso” per il caldo nell’ultima settimana e tanti i disagi provocati alla popolazione con temperature intorno ai +40°C. Ora il caldo africano sta iniziando a dissiparsi e molti si augurano una tregua da queste condizioni soffocanti. Ecco cosa ci riserverà il ...

Meteo - le Previsioni di sabato 27 luglio : Meteo, le previsioni di sabato 27 luglio Sarà un weekend di maltempo con acquazzoni e temporali soprattutto sull'area settentrionale: è allerta in cinque regioni. Anche al Centro il tempo sarà variabile. Cieli prevalentemente sereni nel Meridione. Temperature in calo, più deciso domenica

Previsioni Meteo Veneto : fine dell’ondata di caldo e maltempo in arrivo : La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere – spiega Arpav – per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche intensi, e un marcato ...

Previsioni Meteo 26 luglio - il caldo record resiste sull'Italia ma sono in arrivo i temporali : Che tempo farà oggi? Secondo le Previsioni meteo di venerdì 26 luglio continua la fase di caldo afoso degli ultimi giorni soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord, dove non mancherà la pioggia durante le ore notturne. Temperature in lggero calo al Sud. Ma nel weekend sono in arrivo forti temporali e grandinate.