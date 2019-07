Presto il debutto di Amazfit GTR in Europa | ecco il prezzo

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 28 luglio 2019) Lo scorso venerdì vi avevamo parlato con una certa soddisfazione dell'avvio dei pre-ordini relativi adBip Lite, dadi 59.99 euro e dall'autonomia dichiarata di 45 giorni con un solo ciclo di ricarica. Oggi ritorniamo a parlarvi diGTR, di cui molto si era discusso all'incirca un paio di settimane fa. Secondo Roland Quandt, noto leaker del settore, lo smartwatch dovrebbe avere unper l'di 149.90 euro (questa sua presa di posizione ci lascia intendere che il lancio sia ormai questione di pochissimo tempo). Resta da individuare a quale dei due modelli l'esternazione di Quandt faccia riferimento, se a quella base da 42mm oppure all'altra da 47mm in alluminio ed acciaio. Ad occhio, ci viene da pensare si tratti proprio del modello standard da 42mm, anche se per affermarlo bisognerà attendere conferme da Huami.GTR (sempre in riferimento alla ...

OptiMagazine : Presto il debutto di #AmazfitGTR in Europa: ecco il prezzo - CalcioArg : #DeRossi ha firmato un contratto di un anno con un'opzione per altri 6 mesi. Si deciderà il giorno del debutto, que… - X1_ITALIA_ : Il debutto degli #X1 arriverà presto! -