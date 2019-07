Pogba | parla il fratello | “Se Paul pensa che il Real sia il meglio per lui…”

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) “Il? Voglio sempre ilper mio. Se luiche sia la migliore squadra per lui, ci andrà”. Are ad “AS” è Mathiasdi, tornato in Spagna per firmare con il Manchego Ciudad, club di terza divisione. “Ci sono tanti rumours e su quelli non puoi farci nulla – afferma a proposito del futuro del, ora al Manchester United ma nel mirino diMadrid e Juventus -. Io sono qui perché volevo essere qui, non perché miopotrebbe arrivare. Zidane? E’ un maestro di calcio. Era un idolo quando ero piccolo e un grande uomo per la Francia. Ha fatto molto bene il suo lavoro ed è un esempio per i calciatori”. Secondo ilmaggiore di“il calcio spagnolo è il migliore, ed è quello che piace a tutti. A me, a mio, a tutti i calciatori”. Scarica o ...

