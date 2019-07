Pietro Grasso | “Questa foto fa male A Provenzano chiesi di cosa avesse bisogno”

Pietro Grasso : "Ho interrogato assassini di amici. Questa foto mi fa male. La difesa di Salvini preoccupa" : “Penso che la foto di cui tutti parlano, e che ovviamente mi guardo bene dal pubblicare, sia la prova di almeno un paio di reati, e probabilmente una buona arma in mano agli avvocati difensori dell’assassino. È una foto che mi fa male perché quel comportamento infanga il lavoro di migliaia di Carabinieri. Chi rappresenta lo Stato non deve fare queste cose”. Lo dichiara Pietro Grasso (Leu) in un lungo post su ...