Pietro Grasso | Ho interrogato assassini di amici Questa foto mi fa male La difesa

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 28 luglio 2019) “Penso che ladi cui tutti parlano, e che ovviamente mi guardo bene dal pubblicare, sia la prova di almeno un paio di reati, e probabilmente una buona arma in mano agli avvocati difensori dell’assassino. È unache mi faperché quel comportamento infanga il lavoro di migliaia di Carabinieri. Chi rappresenta lo Stato non deve fare queste cose”. Lo dichiara(Leu) in un lungo post su Facebook, commentando lachoc dell’omicida del vice brigadiere Mario Cerciello Rega bendato e ammanettato in caserma.commenta l’atteggiamento di Matteo Salvini, che non ha biasimato l’episodio: “Chi fa il Ministro della Repubblica non deve giustificarle, come hanno fatto Centinaio e Salvini. Chi - come la Lega - lancia un sondaggio su facebook per aizzare gli istinti più bassi dei cittadini non ha alcun ...

