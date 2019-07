Pietrangeli | «Voglio il mio funerale al Foro Italico | venite numerosi»

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2019) Il Corriere della Sera intervista Nicola. Ecco alcune domande. Che bambino è stato Nicola? «Sereno. Parlavo russo, la lingua di mamma, e francese. Mai sofferto la fame, mai mancato nulla anche a livello affettivo pur non andando d’accordo con papà Guido, colpevole di avermi messo la racchetta in mano. Quando siamo venuti a Roma da Tunisi non spiccicavo una parola di italiano È vicino agli 86, ci pensa alla morte? «Sì, ogni tanto. Spero di morire la notte e all’improvviso, mi spaventa la malattia. La mia è un’età per morire. Il miosi terrà al campo centrale del, a me intitolato. Ho già chiesto il permesso al presidente del Coni, il mio amico Giovanni Malagò. C’è un ampio parcheggio e nessuno potrà accampare la scusa di non aver trovato posto per la macchina. In caso di pioggia si rimanda al giorno dopo e speriamo che all’Olimpico non giochi la Lazio ...

