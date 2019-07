Pensioni | verso i 67 anni di età fino al 2022 | in uscita i nati entro il 31 dicembre 1955

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 28 luglio 2019) Si vala conferma dei 67di età per andare in pensione di vecchiaia anche nel biennio 2021/, agganciando i requisiti a quelli richiesti già per il 2019 e del 2020: l'età didovrebbe rimanere invariata secondo quanto risulta dall'ultimo scenario demografico dell'Istat. Pertanto, il requisito anagrafico, aumentato dal 1° gennaio 2019 a 67per il meccanismo di adeguamento previsto dalla riforma Fornero dell'età (e dei contributi per la pensione anticipata), dovrebbe durare per quattro, incrementandosi, poi, nel biennio successivo, ovvero nel 2023-2024. La cristallizzazione dei requisiti dinon dovrebbe riguardare solo ledi vecchiaia e le uscite anticipate, ma anche la misura dell'assegno di pensione: infatti, dovrebbero rimanere invariati anche i coefficienti di trasformazione, ovvero gli indici che trasformano il montante contributivo ...

