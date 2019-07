Penalità per le due Alfa Romeo Racing Hamilton e Kubica a punti

Formula 1 – Nessuna Penalità per Verstappen - confermata la vittoria al Red Bull Ring : I commissari hanno preso la loro decisione: Nessuna sanzione per Verstappen, confermata la vittoria in Austria Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 ha regalato spettacolo puro oggi pomeriggio con la battaglia finale tra Charles Leclerc e Max Verstappen. Un finale di fuoco, però, con un sorpasso dell’olandese della Red Bull che ha spinto fuori pista il suo rivale della Ferrari. L’episodio è finito sotto investigazione, ...

F1 - GP Austria 2019 : Sebastian Vettel può salire sul podio? Possibile Penalità per Verstappen - tutti gli scenari : Max Verstappen ha vinto il GP d’Austria 2019 con 2.724 secondi di vantaggio su Charles Leclerc, a completare il podio è stato Valtteri Bottas a 18.960 mentre Sebastian Vettel ha chiuso in quarta posizione a 19.610 dal leader. L’ordine d’arrivo potrebbe però cambiare perché il sorpasso effettuato da Verstappen su Leclerc a tre giri dal termine è sotto investigazione, l’alfiere della Red Bull ha infatti costretto il ...

Formula 1 - Wolff e la Penalità ad Hamilton : “il regolamento parla chiaro. La Ferrari? Ecco perché li sorprenderemo” : Il team principal della Mercedes ha accolto senza battere ciglio la penalità inflitta a Hamilton, soffermandosi anche sulle diverse strategie con la Ferrari In casa Mercedes nessuno punta il dito contro il Collegio dei Commissari di Gara, che hanno penalizzato ieri Lewis Hamilton per impeding nei confronti di Kimi Raikkonen. photo4/Lapresse Dopo Lewis Hamilton, anche Toto Wolff ha accettato la penalità: “il regolamento stabilisce che ...

Gran premio d'Austria - tre posizioni di Penalità in griglia per Hamilton : Lewis Hamilton penalizzato con tre posizioni nella griglia di partenza del Gran premio d'Austria. Il cinque volte campione del mondo della Merceds

MotoGp - Viñales torna alla carica : lo spagnolo ancora infuriato per la mancata Penalità a Lorenzo : Il pilota spagnolo ha parlato alla vigilia del week-end di Assen, tornando sull’incidente causato da Lorenzo durante il Gp di Barcellona Maverick Viñales non riesce a voltare pagina, il pilota spagnolo è giunto ad Assen continuando a pensare a quanto avvenuto in gara a Barcellona, dove Lorenzo ha fatto strike in seguito ad una manovra azzardata. AFP/LaPresse Lo spagnolo della Yamaha si è nuovamente soffermato sul crash, puntando il ...

24 Ore del Nürburgring - Vince l'Audi - Penalità per la Porsche : Dopo otto anni di digiuno, lAudi è tornata a Vincere alla 24 Ore del Nürburgring. Lequipaggio formato da Frederic Vervisch, Dries Vanthoor, Pierre Kaffer e Frank Stippler ha approfittato dei tanti problemi per i protagonisti della corsa sopraggiunti nellultima ora di gara, passando per primo sotto la bandiera a scacchi e portandosi a casa un clamoroso e inatteso successo.Stop and go di 5 minuti per la Porsche. Una dura penalità inflitta alla ...

VIDEO Sebastian Vettel non perde il sorriso dopo la conferma della Penalità - linguagge e boccacce su Sky : Sebastian Vettel ha appreso la triste notizia che la Commissione della FIA non ha accettato l’istanza della Ferrari riguardo alla penalità inflitta nel GP del Canada, il pilota si è infuriato nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport ma non ha perso comunque il sorriso: ha fatto un po’ di linguacce alle spalle di Federica Masolin e di Davide Valsecchi che stavano commetando l’evento ai microfoni di Sky Sport. Di seguito il ...

Formula 1 – Nessuna Penalità per Hamilton dopo la manovra che ha ostacolato Verstappen : ecco il motivo della decisione : Lewis Hamilton graziato dopo le FP2 di Le Mans: la manovra con la quale ha ostacolato Verstappen non è stata giudicata pericolosa. Nessuna penalizzazione per il pilota Mercedes Doppio sorriso per Lewis Hamilton nella giornata di oggi. Il pilota Mercede si è visto prima confermare la vittoria nel Gp del Canada, decisione che ha scatenato la delusione di Vettel che ha parlato anche di ritiro; successivamente, la manovra con la quale ha ...

F1 - respinta l’istanza della Ferrari! Confermata la Penalità a Vettel : “Non ci sono elementi per rivedere la decisione” - Hamilton vince il GP Canada : “Non ci sono elementi significativi per rivedere la penalità inflitta a Sebastian Vettel durante il GP del Canada“. Questo il verdetto definitivo emesso dai commissari al termine dell’udienza che si è svolta a Le Castellet dove nel weekend andrà in scena il GP di Francia, ottava tappa del Mondiale F1. La Ferrari aveva portato diverse prove per dimostrare come i 5 secondi inflitti al tedesco fossero ingiusti, il Cavallino ...

Penalità Vettel : venerdì il meeting per la revisione : La richiesta della Ferrari di revisione della Penalità data a Sebastian Vettel in Canada sarà esaminata dai commissari venerdì al GP di Francia. Saranno presenti anche quelli che hanno preso la decisione a Montreal, che ascolteranno i rappresentanti della Scuderia, che porteranno delle nuove prove su quanto si è svolto in pista. La riunione si svolgerà […] L'articolo Penalità Vettel: venerdì il meeting per la revisione sembra essere ...

F1 - ricorso Penalità a Sebastian Vettel : domani l’udienza a Le Castellet - la Ferrari spera : L’udienza del riesame in merito alla sanzione inflitta a Sebastian Vettel durante il GP del Canada 2019 avverrà venerdì 21 giugno alle ore 14.15 presso l’Autodromo Paul Ricard di Le Castellet dove nel weekend andrà in scena il GP Francia 2019, tappa del Mondiale F1. Ricordiamo che la Ferrari ha presentato delle prove in favore del tedesco, ha analizzato immagini e telemetrie cercando di dimostrare che il pilota non ha voluto ...

Ferrari - Ritirato l'appello per la Penalità di Vettel in Canada : La Scuderia Ferrari ha Ritirato la richiesta dappello alla penalità di 5 secondi che ha negato la vittoria del GP del Canada a Sebastian Vettel. Il team di Maranello, dopo aver valutato le opzioni possibili, ha scelto invece di chiedere alla Federazione una revisione del caso, sulla base di quanto stabilito dallarticolo 14.1.1 del regolamento sportivo.Cambio di strategia. Ritirare lappello non è una resa da parte della Ferrari, anzi. La squadra ...

Formula 1 - i commissari di gara Ennser e Remmerie allo scoperto : “la Penalità a Vettel? Siamo stati pure troppo leggeri” : I due commissari presenti nel Collegio che ha inflitto la penalità a Vettel in Canada hanno espresso il proprio punto di vista Il Collegio dei commissari di gara del Gp del Canada comincia a uscire allo scoperto, svelando i motivi che hanno spinto i giudici a penalizzare Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Dopo le parole di Emanuele Pirro, ecco arrivare anche le voci di Mathieu Remmerie e Gerd Ennser, che hanno espresso il proprio punto di ...

Gp Canada - la Ferrari non ci sta : ricorso contro la Penalità a Sebastian Vettel - ma poche speranze : Molto contrariata per la penalità affibbiata a Sebastian Vettel che ha determinato la mancata vittoria al Gran Premio del Canada, la Ferrari è intenzionata a ricorrere agli avvocati e presentare appello. Il pilota tedesco, penalizzato di 5 secondi, ha infatti dovuto lasciare il primo posto sul podio