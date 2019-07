Pagelle Tour de France 2019 | i voti della ventunesima tappa | Caleb Ewan fa tripletta

Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019)ed ultimaper ilde: consueta passerella primagrandissima volata di Parigi. Sui Campi Elisi trionfa ancora: terzo successo in questa Grande Boucle per il fenomenale australiano. Battuto ancora una volta Dylan Groenewegen. Può festeggiare anche Egan Bernal che si porta a casa il suo primo grande giro. Andiamo a rivivere questa giornata con ledei protagonisti.de, voto 10: terzo successo in questodeper il folletto australiano che si conferma il re degli sprint in questa Grande Boucle. Una rimonta davvero spaziale la sua negli ultimi 100 metri: era molto indietro quando è stato lanciato lo sprint, ma non si è fatto prendere dalla foga e, gettandosi sulla destrastrada, è riuscito a beffare tutti. Eccezionale. Dylan Groenewegen, voto 7: sceglie il lato ...

tuttobiciweb_it : Con il tris di Caleb #Ewan e il trionfo di Egan #Bernal da Parigi è tutto. #TDF #pagelle #voti #stagi #tour -