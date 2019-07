Oroscopo agosto | Paolo Fox | le previsioni complete dei 12 segni

Oroscopo di Branko agosto 2019 : le previsioni complete del mese : Oroscopo agosto di Branko: le previsioni di tutti i segni zodiacali per il mese entrante Dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni generali sulle previsioni dell’Oroscopo di Branko per il mese di agosto, ormai alle porte. Nell’opera è disponibile lo zodiaco di tutto l’anno, fino a dicembre, ma noi ci limitiamo a riprendere, per ovvie ragioni, solo piccole ...

Oroscopo 2 agosto : questioni in sospeso per l'Ariete - giornata fortunata per Vergine : Nella giornata di venerdì 2 agosto, alcuni segni zodiacali preferiranno dedicarsi alle faccende lavorative, lasciando da parte la sfera sentimentale, è il caso dei nativi Pesci. Al contrario, sarà una giornata molto fortunata per quanto riguarda l'amore per i nativi Vergine e Sagittario. I nativi Capricorno si dedicheranno alle amicizie, mentre Ariete avrà qualche faccenda lavorativa rimasta in sospeso da portare a termine. Andiamo a vedere nel ...

Oroscopo del mese di agosto : periodo top per Leone - Acquario e Scorpione : Le previsioni astrologiche dell'ottavo mese di questo 2019 si prospettano, secondo le stelle, estremamente positive e ricche di felici cambiamenti per i nati sotto i segni zodiacali di Leone, Acquario e Scorpione. agosto sarà meno fortunato, invece, per i segni di fuoco, in particolar modo per Ariete e Sagittario, soprattutto sotto l'aspetto professionale e sentimentale. I segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): grazie alla favorevole ...

L'Oroscopo settimanale fino al 4 agosto : Leone alla prova - novità per la Vergine : L'oroscopo della settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto prevede qualche chiarimento nei rapporti sentimentali per la Bilancia, mentre lo Scorpione ritroverà serenità in amore. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i dodici segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi è solo da molto tempo potrà finalmente ritrovare l'amore. Periodo favorevole per i nuovi incontri e per realizzare alcuni dei propri desideri. In ambito ...

Oroscopo della settimana - dal 29 luglio al 4 agosto : Venere in Leone - recupera l'Ariete : Una nuova settimana sta per prendere il via e con essa anche il nuovo mese, quali saranno i presagi degli astri per queste giornate conclusive di luglio e le prime di agosto? Sarà una settimana sottotono per il Toro, che con l'inizio di agosto vivrà qualche difficoltà, soprattutto in amore. Al contrario il Leone potrà fare affidamento su Venere nel segno e vivere delle forti emozioni: la passione si riaccende. Recupero invece per l'Ariete. Ecco ...

Oroscopo settimana dal 19 al 25 agosto : pausa per Vergine - malumori per Ariete : Nella settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 agosto la situazione astrale non cambierà molto, perché Saturno e Plutone persisteranno nei gradi della costellazione del Capricorno, mentre Nettuno e Giove rispettivamente nelle costellazioni dei Pesci e del Sagittario. Ciò che invece cambierà sarà la posizione della Luna, ora nella costellazione dei Gemelli, mentre la Vergine oltre a Marte avrà nei suoi gradi Venere ed il Sole. Di seguito, le ...

Oroscopo Gemelli - agosto : serenità in amore - incontri favoriti per i single : Il mese di agosto inizia con un bel recupero fisico per i nati sotto il segno dei Gemelli, che ritrovano energia e voglia di fare. Sarà un buon momento per quanto riguarda le questioni lavorative e si potranno concludere affari vantaggiosi. Anche l’amore va meglio durante il nuovo mese e le coppie che hanno affrontato qualche momento di crisi, potranno ritrovare la serenità, mentre i single potranno fare incontri interessanti per il futuro. Ecco ...

Oroscopo Toro - agosto : mese sottotono per il fisico e gli affari : Il nuovo mese inizia in maniera faticosa per il Toro. Soprattutto dal punto di vista fisico, le prime due settimane di agosto si riveleranno alquanto faticose. Anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera sentimentale gli astri non hanno grandi progetti in piano per il Toro, almeno per quanto riguarda quest’ultimo mese estivo. In ambito sentimentale ci saranno degli alti e bassi, in più di un’occasione potreste perdere la pazienza e ...

Oroscopo Ariete - agosto : mese di grande energia e nuovi progetti lavorativi : Rispetto al mese precedente, il mese di agosto si rivelerà molto positivo per i nati sotto il segno dell’Ariete. Già durante le prime giornate del mese, infatti, sarà possibile notare un notevole recupero in ambito sentimentale. Anche chi vuole ricominciare dopo una storia finita o una separazione potrà ricominciare a guardarsi intorno e fare incontri interessanti. Sarà un mese di grande energia, in cui le cure e trattamenti specifici porteranno ...

Oroscopo weekend 17 e 18 agosto : sabato ottimo per Pesci - gelosie per Bilancia : Durante il fine settimana che va da sabato 17 a domenica 18 agosto molti si dedicheranno per rendere queste ore uniche e divertenti, lasciando da parte i problemi e le preoccupazioni per far spazio al relax. Sarà soprattutto la situazione che rispecchierà appieno i nativi dei segni del Leone, dei Gemelli e il Sagittario. Un weekend sottotono e alle prese con qualche problema sentimentale sarà invece il caso della Bilancia e l'Acquario. A ...

Oroscopo Paolo Fox : previsioni settimanali dal 29 luglio al 2 agosto : Paolo Fox, Oroscopo della settimana: previsioni da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019 Anche sul numero di DiPiùTv uscito in edicola nei giorni scorsi Paolo Fox le sue previsioni dell’Oroscopo per la prossima settimana le ha rese notte abbinando a ciascun segno zodiacale un numero di ‘palline’ (da una a cinque), per dare un giudizio basato sulla situazione astrale dei prossimi giorni: una pallina se la settimana sarà ...

Oroscopo amore di coppia al 4 agosto : buone sensazioni per Cancro - Bilancia passionale : L'Oroscopo dell'amore di coppia della settimana fra lunedì 29 luglio e domenica 4 agosto si apre con la presenza di una Luna razionale in Gemelli, che rende l'affettività più obiettiva e distaccata anche per Ariete, Leone, Acquario e Bilancia. Le sensazioni di coppia però non accettano in pieno il razionale mondo dei pensieri e un istinto più sensuale, marcato dall'entrata di Venere in Leone, primeggia nelle previsioni astrali segno per ...

Oroscopo settimanale dal 5 all'11 agosto : Bilancia al top - Ariete permissivo : Nella settimana che va dal 5 all'11 agosto, l'Ariete si concederà qualche sfizio in più, mentre i nativi Toro saranno determinati ma soprattutto ostinati nel portare avanti i loro progetti lavorativi. Sagittario deciderà di compiere un breve viaggio in compagnia del partner, mentre Bilancia si sentirà carico di energie. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 5 all'11 agosto 2019. Previsioni Oroscopo dal ...

Oroscopo 1° agosto : benessere per Gemelli - Leone romantico con il partner : Durante la giornata di giovedì 1° agosto, i nativi in Ariete e Bilancia potrebbero avere dei problemi sul posto di lavoro. Cancro in risalita, mentre Leone e Toro passeranno una giornata all'insegna della passione in compagnia del partner. I Gemelli si concentreranno sulla vita di coppia, mentre Vergine dovrà impegnarsi a fondo per completare un progetto importante....Continua a leggere