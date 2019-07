No Tav nella zona rossa | lanciate bombe carta | 46 denunce

Duello nella maggioranza sulla Tav. E il M5s si riscopre barricadero : La mozione depositata in Senato dal Movimento 5 stelle è servita solo a tenere il punto su una battaglia storica. Bruxelles ha ricevuto oggi la lettera con cui l'Italia conferma il proprio impegno nell'andare avanti con la Torino-Lione, dopo la sollecitazione avanzata dall'Inea, l'agenzia per l'innovazione e le reti infrastrutturali della Commissione europea. La missiva, partita ieri sera da Roma nell'ultimo giorno utile, ...

I No Tav aprono una breccia nella recinzione. Scontri con la polizia : Continuano gli Scontri tra forze dell'ordine e attivisti No Tav in Val di Susa, con la polizia che ha lanciato dei lacrimogeni in prossimità della recinzione del cantiere della Tav per arginare i tentativi di accesso di un gruppo di manifestanti, alcuni dei quali - come conferma la questura - hanno lanciato decine di bombe carta in direzione degli agenti. Gli Scontri sono iniziati quando un gruppo di attivisti, tutti con il volto ...

Tav - corteo arriva nella zona rossa del cantiere di Chiomonte : tentativi di forzare i cancelli. Perino : “I sassi? Un regalo a Salvini” – Diretta : È in corso la manifestazione contro il Tav che dal campeggio allestito vicino a Venaus proverà a raggiungere il cantiere di Chiomonte, protetto da una zona rossa presidiata da giorni dai poliziotti, passando per i sentieri della Val Clarea. Il corteo dopo l’arrivo nell’abitato di Giaglione si è diviso in due tronconi: una parte ha imboccato i sentieri che si inerpicano sul fianco di una montagna, il resto intende restare sullo ...

No Tav avanti determinati nella lotta - "sabato migliaia al cantiere" : La battaglia in Val di Susa contro il Tav Torino Lione prosegue, già a partire da sabato prossimo. Ad annunciarlo è il Movimento No Tav in una nota.“Non c’erano e non ci sono Governi amici, l’abbiamo sempre saputo! Dopo la diretta Facebook del presidente Conte c’è finalmente chiarezza e come abbiamo sempre sostenuto: amici dalle parti del Governo non ne abbiamo mai avuti. La manfrina di tutti questi ...