NO TAV Ai cancelli del cantiere di Chiomonte il funerale di M5s

I No TAV rompono i cancelli a Chiomonte ed esultano : "Ce l'abbiamo fatta" : I manifestanti vogliono violare la zona rossa tracciata dalle ordinanze della prefettura che ne vieta l'accesso

TAV - un troncone del corteo rompe i cancelli e viola la zona rossa del cantiere di Chiomonte : la polizia spara lacrimogeni – La diretta : È in corso la manifestazione contro il Tav che dal campeggio allestito vicino a Venaus sta tentando di raggiungere il cantiere di Chiomonte, protetto da circa 500 poliziotti, passando per i sentieri della Val Clarea. Il corteo – tra 10 e 15mila persone – dopo l’arrivo nell’abitato di Giaglione si è diviso in due tronconi: una parte ha imboccato i sentieri che si inerpicano sul fianco di una montagna, il resto intende ...