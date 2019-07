Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) “Durante l’estate leggo tante cose sui giornali e quest’anno ne ho lette tante su. Il, si sa benissimo, è un giocatore del Paris Saint-Germain e noi abbiamo grande rispetto per il club francese. La situazione attuale è questa e non c’è alcunché da aggiungere“. Queste le parole deldelJosep Maria, che ai microfoni di RMC Sport non fornisce alcuna indicazione in merito ad un possibile ritorno indel calciatore. Quest’ultimo che, nel frattempo, non è stato convocato neanche per l’amichevole che il PSG dovrà giocare martedì contro il Sidney.L'articoloil: “Ilda noi?”,risponde così… CalcioWeb.

tancredipalmeri : Juventus contattata dal PSG per Dybala. Leonardo lo vuole come sostituto in caso di partenza di Neymar - che tratta con il Barcellona - CalcioWeb : #Neymar-Barcellona, parla il presidente blaugrana: 'Il brasiliano da noi?', #Bartomeu risponde così... - petrazzuolo : MERCATO - Bartomeu: il Barcellona su Neymar? Rispettiamo il PSG -