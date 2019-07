Natalia Paragoni è incinta? Lei risponde | ‘Io e Andrea Zelletta siamo già famiglia’

Uomini e Donne - la strana frase di Natalia Paragoni scatena il sospetto : con Andrea Zelletta... : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, coppia particolarmente amata di Uomini e Donne - il mitico programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - condividono molto della loro vita privata sui social. Poco fa, Natalia ha rivelato su Instagram che, forse, una famiglia con Andrea c'è già. frase ambig

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta vogliono una famiglia - : Marina Lanzone La ex corteggiatrice nelle sue Instagram stories, mentre parlava di figli, non ha escluso questa possibilità. Forse l'arrivo di un bambino è più vicino del previsto Natalia Paragoni e Andrea Zelletta ormai sono una cosa sola. La coppia condivide tutto e raramente si separa. Nonostante il loro amore sia appena nato, i due hanno già dei progetti molto importanti nel cassetto. Da sempre l’ex tronista di Uomini e Donne ha ...

Andrea Zelletta svela un segreto inaspettato su Natalia Paragoni. FOTO : Natalia Paragoni ha una doppia personalità? La confessione di Andrea Zelletta In questi giorni Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono partiti per una vacanza a Taranto. La coppia nata nel Trono Classico di Uomini e Donne ha retto ai primi mesi di fidanzamento e sembra aver cementato il sentimento nato nel salotto rosa di Maria De Filippi. Complici e divertenti, Andrea e Natalia hanno mostrato in queste settimane un lato ironico inaspettato. ...

Amici - le parole clamorose su Alberto Urso di Natalia Paragoni : una passione incontenibile? : Si parla ancora di Alberto Urso, vincitore di Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Se ne parla per una story pubblicata su Instagram da Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e donne: un selfie in cui appare proprio insieme a Urso, il quale la ha colpita al cuore. T

Uomini e Donne - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni : "Ci piacerebbe comprare casa e avere dei figli" : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni compongono l'unica coppia rimasta in piedi tra quelle nate nell'ultima parte dell'ultima stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria de Filippi in onda su Canale 5. I due giovani hanno spento da pochi giorni la candelina del primo mese di relazione, che pare procedere per il meglio, a differenza di quanto accaduto per le colleghe di trasmissione Giulia Cavaglia e Angela Nasti.Nel numero di questa ...

Andrea Zelletta - al compleanno la caduta epica di Natalia Paragoni (Video) : compleanno Andrea Zelletta: si festeggia con una caduta di Natalia Paragoni Ieri c’è stato il compleanno di Andrea Zelletta che ha compiuto 26 anni, e l’ex tronista di Uomini e Donne non poteva non organizzare una festa con tutti i suoi amici vecchi e nuovi; al suo fianco anche la fidanzata Natalia Paragoni che tra un […] L'articolo Andrea Zelletta, al compleanno la caduta epica di Natalia Paragoni (Video) proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono detti "ti amo" : Nella giornata di ieri ha avuto luogo il primo Chi Summer Tour, la manifestazione itinerante che porta il giornale diretto da Alfonso Signorini e alcuni personaggi del mondo dello showbiz e del gossip in giro per l'Italia.Il primo appuntamento è stato dato in piazza Ciceruacchio in quel di Cesenatico, provincia di Forlì-Cesena. Ospiti della premiere nientemeno che Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, il primo tronista di Uomini e Donne, la ...

Andrea Zelletta : "Io e Natalia Paragoni non andremo a Temptation Island Vip" : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno formato senza dubbio una delle coppie più amate dell'ultima stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Anche se il pubblico di affezionati alla trasmissione credono fortemente nel sentimento condiviso dai due giovani bellissimi, c'è sempre chi non riesce a convincersi della sincerità dei tronisti e dei corteggiatori ed esprime il proprio disappunto attraverso ...

Andrea Zelletta riprende Natalia Paragoni : “Bisogna andare piano” : Uomini e Donne gossip: Andrea Zelletta bacchetta Natalia Paragoni A distanza di quasi un mese dalla scelta a Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno superato già dei momenti difficili. L’ultimo il lutto che ha colpito l’ex tronista che è stato supportato dalla sua fidanzata. In queste ore Andrea Zelletta sembrerebbe essersi ripreso, pronto ad andare avanti. L’ex tronista ha mostrato l’allenamento ...

Passione sotto le lenzuola! L'aiuto hot di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni : La neo-coppia di Uomini e Donne ha commesso una piccola gaffe nelle storie Instagram. Che ci fosse un amore sincero tra Andrea Zelletta e la sua scelta Natalia Paragoni era già evidente. I due da quando sono usciti mano nella mano dallo studio di Uomini e Donne non si sono mai separati. Si sono conosciuti meglio, hanno fatto le presentazioni in famiglia e creato una buona intesa anche sotto le lenzuola.-- In una storia Instagram ...

U&D : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si fanno un tatuaggio insieme : La stagione 2018/2019 di Uomini e Donne è terminata e mentre il web impazza per capire chi saranno i tronisti nella prossima stagione e quali corteggiatori avremo già conosciuto nel piccolo schermo, le coppie uscite da questo programma si stanno dedicando ad una conoscenza più approfondita e, per la prima volta, trascorreranno l’estate insieme.Stiamo parl ando di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Teresa Langella e Andrea Del Corso; Lorenzo ...

Facevo la truccatrice! Natalia Paragoni racconta cosa faceva prima di Uomini e Donne : Natalia Paragoni, rispondendo a un fan, ha raccontato qual'era la sua professione prima di diventare famosa. Natalia Paragoni sta vivendo serenamente la nuova conoscenza di Andrea Zelletta anche al di fuori degli studi di Canale 5. Dopo la fine del suo percorso nella trasmissione Uomini e Donne, che si è concluso con una scelta emozionante, i due ragazzi si stanno avvicinando sempre di più. Come è possibile notare dalle loro ...

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni - tatuaggio di coppia dopo Uomini e donne : Quando l’amore è travolgente non ci si stampa solo sul cuore, ma ci si attacca anche alla pelle. È questo quel che hanno fatto letteralmente Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, che a poche settimane dalla scelta a Uomini e donne continuano la loro storia serenamente, a differenza di quanto accaduto a un’altra tronista, Angela Nasti, che ha deciso di lasciare Alessio Campoli. Andrea e Natalia invece per ora non conoscono la parola ...