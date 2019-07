Napoli-Liverpool | Ancelotti tiene i piedi per terra | “non è il caso di essere euforici

Fonte : sportfair

(Di domenica 28 luglio 2019) L’allenatore delha ottenuto buone risposte dalla sua squadra nel test match con il, ma non è questo il momento di esaltarsi Grande vittoria per ilnel test match contro il, battuto 3-0 dagli azzurri grazie ai gol di Mertens, Milik e Younes. Buone sensazioni per Carlo, soddisfatto del gioco espresso dai suoi ragazzi e dall’intensità mostrata in campo. Massimo Paolone/LaPresse Interrogato sulla prestazione della squadra, il tecnico di Reggiolo ha ammesso: “è stata una gran partita, ma non bisogna esaltarsi. In questo periodo dell’anno conta il lavoro. Non c’era da deprimerci l’anno scorso quando perdemmo 5-0, non è ildiadesso dopo questo 3-0. Sono test importanti ma valgono soprattutto per valutare la condizione di crescita della squadra. Sotto questo profilo sono molto ...

lequipe : Le Napoli de Carlo Ancelotti a fait forte impression. Le match > - DiMarzio : #Liverpool, #Klopp punta il dito contro alcune big europee: 'Non so come alcune possano spendere tanto' - Gazzetta_it : Napoli, lezione ai re d’Europa: Insigne, Milik e Younes strapazzano il Liverpool #NapoliLivepool 3-0 -