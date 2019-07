Napoli da urlo in Scozia | asfaltato il Liverpool campione d’Europa | gli azzurri si

Fonte : sportfair

(Di domenica 28 luglio 2019) La formazione di Ancelotti non dà scampo ai Reds, superandoli con un tris d’autore firmato Mertens, Milik e Younes Grandissima vittoria per ilnell’amichevole disputata oggi ad Edimburgo contro il, recente vincitore della Champions League. Massimo Paolone/LaPresse La formazione di Carlo Ancelotti non lascia scampo ai Reds, superandoli con il netto punteggio di 3-0 al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine. Partono fortissimo gliche passano in vantaggio intorno al quarto d’ora di gioco con Mertens, raddoppiando undici minuti dopo con Arek Milik. Dopo essere andati al riposo sul doppio vantaggio, ilcala il tris ad inizio ripresa con Younes, che chiude così i conti prima della girandola dei cambi che caratterizza il secondo tempo. La prossima gara in programma per gli uomini di Ancelotti sarà a Marsiglia il 4 ...

