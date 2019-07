MXGP | GP Repubblica Ceca 2019 | risultato gara-1 Romain Febvre vince davanti a Gajser e

Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019)bissa il successo della Qualifying Race di ieri e si aggiudica-1 del Gran Premio della, tredicesimo round stagionale del Mondiale. Il 27enne francese ha portato a casa la seconda vittoria di manche dell’anno dopo l’affermazione in-2 a Palembang, candidandosi fortemente al trionfo nella classifica overall del GP ceco in vista della seconda manche pomeridiana. Il portacolori della Yamaha, nonostante i 25 punti del primo posto, rimane in decima posizione nel Mondiale a causa di un lungo stop per infortunio che lo ha costretto a saltare quattro weekend disi è imposto al termine di una manche molto solida in cui è uscito dalle prime curve in seconda piazza per poi portarsi al comando dopo due giri con un bellissimo sorpasso all’esterno nei confronti del compagno di squadra Jeremy Seewer. Lo svizzero della ...

