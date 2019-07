Muro di Berlino | 30 anni dopo la caduta | su una Trabant 601 nei luoghi iconici

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) Trentafa cadeva ildi. Per celebrare l’versario, due amici uniti e guidati dall’amore per le auto d’epoca hanno deciso di partire a bordo di una601 per un viaggio su quattro ruote, che per 27 giorni li ha portati ad attraversare 6 Paesi, ripercorrendo le strade su cui nell’estate del 1989 si riversavano migliaia di famiglie nel tentativo di aggirare ilper fuggire dalla DDR verso l’Occidente. Questa idea per rivivere l’ultima estate dell’Europa dell’Est li ha portati fino a, dove, insieme agli amici Stefano Steinleitner ed Enrico Viora, hanno intervistato Salvo Mazzolini, il corrispondente Rai da Bonn che nel novembre 1989 aveva informato l’Italia del fatto che il mondo stava cambiando per sempre. Sono amici dal liceo, Giulio Carello e Francesco Pieretti e hanno entrambi 24: il primo studia ...

