Mountain Bike | Europei 2019 Under 23 | Descalu nuovo campione | battuto lo svizzero

Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019) Dopo aver dominato in lungo e in largo tutta la stagione di Coppa del Mondo, con tre successi in quattro gare, il rumeno Vladha vinto glidi23 a Brno (Repubblica Ceca). La battaglia con l’elvetico Filippo Colombo è finita esattamente come in tutte le ultime uscite, conin trionfo e l’avversario impotente alle sue spalle. Chiude il podio il teutonico Maximilian Brandl che precede un altro, Joel Roth, e il primo azzurro Gioele De Cosmo. Discreta prova anche degli altri italiani: sesta posizione di Simone Avondetto e settima di Juri Zanotti. La competizione odierna metteva in palio medaglie pesanti e così tutti i grandi interpreti delle ruote grasse23 a livello europeo si sono dati battaglia sin dai primi metri. Dopo pochi istanti di corsa, infatti, un drappello forte di cinque unità si è lanciato all’attacco, ...

inLOMBARDIA : Weekend #inLombardia Dal trekking ai lunghi giri in mountain bike, dalla scoperta di una serie di suggestivi borghi… - ADM_assdemxmi : RT @inLOMBARDIA: Weekend #inLombardia Dal trekking ai lunghi giri in mountain bike, dalla scoperta di una serie di suggestivi borghi isolat… - alcinx : RT @Ecobnb_it: Come rispettare la #natura e i luoghi durante la tua #vacanza in #mountain #bike? Ecco 5 #consigli fondamentali https://t.co… -