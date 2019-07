Mountain bike | Europei 2019 | dominio di Mathieu Van der Poel nella prova Elite | Daniele e

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : assolo di Mathieu Van der Poel - Daniele e Luca Braidot chiudono in sesta e settima posizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata con OA Sport! 16.33 Kerschbaumer 16° e Bertolini 18°, la punta di diamante della squadra azzurra ha rimontato nel finale anche se la prova resta decisamente deludente rispetto alle aspettative della vigilia. Da capire se il vicecampione iridato non sia stato rallentato da qualche problema ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : assolo di Mathieu Van der Poel - Luca e Daniele Braidot per un piazzamento nella top10 : 16.29 Esce dal bosco ed entra sul rettilineo d'arrivo un sorridente Mathieu Van der Poel, autentico dominatore della gara! 16.27 Sembra aver rinunciato alle speranze di rimonta l'olandese Vader, in arrivo quindi l'argento per lo svizzero Vogel. 16.26 Van der Poel comincia il tratto finale e più impegnativo del percorso, medaglia d'oro già al collo per il fuoriclasse ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : assolo di Mathieu Van der Poel - Luca e Daniele Braidot nella top10 : 16.12 Soltanto 13" il ritardo dal terzo posto di Luca Braidot nel corso del settimo e penultimo giro. 16.09 Giro di grande difficoltà per l'italiano che deve assolutamente stringere i denti e superare questa piccola crisi per provare a regalare una medaglia alla spedizione azzurra, ormai nelle retrovie Kerschbaumer… 16.08 GIRO 6/8 1. Mathieu Van der Poel (NED) 1.05.42 2. ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : Mathieu Van der Poel in fuga - Luca Braidot nel quartetto all'inseguimento : 15.40 L'azzurra resta incollato alla ruota del ceco, mentre Vogel si accoda alla coppia all'inseguimento. 20" di vantaggio per l'olandese. 15.38 La caduta del primo giro ha soltanto ritardato l'attacco del fuoriclasse olandese Mathieu Van der Poel che insiste nella propria azione anche nel corso del quarto giro. Vogel e Litscher perdono qualche metro dalla coppia ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : sette uomini al comando dopo due giri - presenti Gerhard Kerschbaumer e Luca Braidot! : 15.30 Rallenta il ritmo di Van der Poel permettendo il rientro di Cink, ancora qualche metro per Vogel. 15.28 Si forma un terzetto di testa con Van der Poel, Braidot e lo svizzero Litscher! 8" di ritardo per Cink e Vogel, mentre Kerschbaumer è in difficoltà e si trova a 19" dall'olandese in compagnia di Vader! 15.26 VAN DER POEL ACCELERA! Braidot rimane sulla sua ruota, ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : Gerhard Kerschbaumer e Luca Braidot nel quartetto di testa dopo il primo giro! : 15.18 La situazione sembra essersi stabilizzata per il momento: un gruppo di sette corridori al comando con 10" sugli inseguitori. Di seguito la composizione: Cink (CZE), L. Braidot (ITA), Kerschbaumer (ITA), Van der Poel (NED), Litscher (SUI), Vogel (SUI) e Vader (NED). 15.17 Il terzo italiano al momento è il giovane Nadir Colledani, 23° a metà del secondo giro. 15.16 Rallentamento in ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : si comincia! Gerhard Kerschbaumer lancia la sfida al fenomeno Van der Poel : 15.02 Spunto vincente di Mathieu Van der Poel che si porta al comando, sulla sua ruota un brillante Gerhard Kerschbaumer! 15.00 PARTENZA! Subito una volata per prendere le prime posizioni! 14.58 Il percorso misura 4100 metri con un disLIVEllo positivo di 210 metri, gli atleti dovranno percorrere il tracciato otto volte. 14.54 Poco più di cinque minuti alla partenza dell'ultimo atto degli ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : Gerhard Kerschbaumer a caccia dell'oro - grande sfida al fenomeno Van der Poel : 14.38 Le speranze di medaglia italiane saranno affidate soprattutto a Gerhard Kerschbaumer, argento lo scorso anno nella rassegna iridata. Il 28enne trentino ha già vinto il titolo continentale nella categoria Junior (nel 2009) e tra gli U23 (nel 2011) e si presenta con ambizioni concrete. 14.34 Nella mattinata dell'ultima giornata sono andate in scena la prova U23 maschile vinta dal ...

Mountain bike - Europei 2019 : dominio di Jolanda Neff - ottavo posto per Eva Lechner : Jolanda Neff domina agli Europei 2019 di Mountain bike e conquista l’oro nel cross country. La fuoriclasse svizzera difende quindi il titolo continentale, che fa suo per la quarta volta negli ultimi cinque anni, dopo quelli di Chies d’Alpago 2015, Huskvarna 2016 e Glasgow 2018. A Brno (Repubblica Ceca) Neff ha rispettato il pronostico, facendo subito la differenza, in una gara che è stata davvero senza storia. La campionessa elvetica ha ...

Mountain bike - Europei 2019 Under 23 : Descalu nuovo campione - battuto lo svizzero Colombo. Quinto Gioele De Cosmo : Dopo aver dominato in lungo e in largo tutta la stagione di Coppa del Mondo, con tre successi in quattro gare, il rumeno Vlad Descalu ha vinto gli Europei di Mountain Bike Under 23 a Brno (Repubblica Ceca). La battaglia con l’elvetico Filippo Colombo è finita esattamente come in tutte le ultime uscite, con Descalu in trionfo e l’avversario impotente alle sue spalle. Chiude il podio il teutonico Maximilian Brandl che precede un altro ...

Mountain bike - Europei 2019 : orari delle gare di oggi e come vederle in tv e streaming (domenica 28 luglio) : Tutto pronto per il gran finale a Brno (Repubblica Ceca), sede degli Europei di Mountain bike 2019 andati in scena questa settimana. La spedizione azzurra ha già conquistato una medaglia d’argento nel Team Relay e uno splendido successo con Gaia Tormena nell’Eliminator e affronterà l’ultima giornata con l’obiettivo di incrementare ulteriormente il proprio bilancio. Simone Avondetto (argento lo scorso anno), Juri Zanotti e ...

Mountain bike - Europei Juniores 2019 : Malezsewski batte Baumann allo sprint finale - Vittone quarto : Lukas Malezsewski si è imposto nella gara Juniores ai Campionati Europei di Mountain Bike in programma nel weekend a Brno (Repubblica Ceca). Il giovane talento belga ha avuto la meglio sullo svizzero Janis Baumann allo sprint finale, dopo un duello senza esclusione di colpi. Chiude il podio il britannico Harry Birchill bravo a precedere l’azzurro Andreas Emanuel Vittone. In settima posizione chiude l’altro atleta del Bel Paese Davide ...

Mountain bike - Europei 2019 : Jacqueline Schneebeli trionfa nella categoria junior. Nicole Pesse migliore delle azzurre tredicesima : Grande spettacolo a Brno dove sono in corso di svolgimento gli Europei di Mountain bike. Si è conclusa da poco la finale della categoria junior femminile di cross country (XCO). In pista per l’Italia le giovanissime Nicole Pesse, Letizia Marzani, Julia Maria Graf e Gaia Tormena. Ha trionfato l’elvetica Jacqueline Schneebeli che, dopo alcuni giri di attesa, ha staccato le avversarie. Una gara gestita molto bene soprattutto a livello ...

Mountain bike - Europei 2019 : orari delle gare di oggi e come vederle in tv e streaming (sabato 27 luglio) : Terzo giorno di gare agli Europei 2019 di Mountain bike di scena a Brno in Repubblica Ceca. Programma abbastanza fitto quello di oggi 27 Luglio, con tre finali in programma. La mattinata sarà dedicata agli Junior mentre nel pomeriggio scenderanno in pista gli Under 23. gare DI oggi Europei 2019 Mountain bike 27 LUGLIO 10:00 – 11:15 – Junior Femminili Cross Country, Final (XCO) 11:30 – 11:45 – Junior Femminili Cross