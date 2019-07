Mountain bike | Europei 2019 | dominio di Jolanda Neff | ottavo posto per Eva Lechner

Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019)domina aglidie conquista l’oro nel cross country. La fuoriclasse svizzera difende quindi il titolo continentale, che fa suo per la quarta volta negli ultimi cinque anni, dopo quelli di Chies d’Alpago 2015, Huskvarna 2016 e Glasgow 2018. A Brno (Repubblica Ceca)ha rispettato il pronostico, facendo subito la differenza, in una gara che è stata davvero senza storia. La campionessa elvetica ha infatti forzato il ritmo sin dal primo giro, facendo poi il vuoto dietro di sé e aumentando progressivamente il proprio vantaggio sulle avversarie.vince così in solitaria con 2’52” sull’ucraina Yana Belomoina e 3’05” sulla tedesca Elisabeth Brandau. La migliore delle azzurre è ancora la veterana Eva, che chiude ottava a 4’46”. La 34enne bolzanina è partita come di consueto forte, lottando per le prime posizioni, ma poi non è riuscita ...

