MotoGp – Dalle difficoltà di Lorenzo al ritiro di Valentino Rossi | Marquez sicuro

Fonte : sportfair

(Di domenica 28 luglio 2019) Marcha le idee chiare:di JorgealdiLa pausa estiva dellaè terminata: inizia domani una nuova settimana di gara, che partirà giovedì a Brno con la conferenza stampa dei piloti per concludersi, dopo prove e qualifiche, col Gp della Repubblica Ceca di domenica 4 agosto. Tutti i piloti hanno diviso le loro vacanze tra momenti di relax con amici, fidanzate e familiari e altri invece di allenamento, in modo tale da non perdere la forma fisica in vista della seconda ed impegnativa metà di stagione. Marc, dopo una vacanza romantica con la sua Lucia, non ha perso tempo e si è subito messo in movimento, partecipando anche, ieri, in coppia col fratello Alex, all’Allianz Night Run, una corsa di solidarietà disputata sul circuito del Montmelò. A margine dell’eventoha parlato del campionato e di ...

Notoriouslebon : Io dalle tendenze capisco che Nibali è nella MotoGP ?? - Sly7Alex : RT @SkySportMotoGP: ?? Ritorno dalle vacanze per @marcmarquez93 e @alexmarquez73 ?? Con il suono di un due tempi ?? SOUND ON #SkyMotori #MotoG… - VincentBond007 : RT @SkySportMotoGP: ?? Ritorno dalle vacanze per @marcmarquez93 e @alexmarquez73 ?? Con il suono di un due tempi ?? SOUND ON #SkyMotori #MotoG… -