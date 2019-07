MotoGP 2019 | l’entourage di Valentino Rossi smentisce il ritiro del Dottore | “Proseguirà

MotoGP - Mondiale 2019 : a fine agosto due giorni di test per conoscere il nuovo tracciato finlandese del KymiRing : Il Mondiale 2020 di MotoGP vedrà un nuovo circuito entrare in scena nel proprio calendario, portando a 20 il totale delle gare in programma. Si tratta del KymiRing, dove si correrà il Gran Premio di Finlandia, una pista situata a Iitti, Kymenlaakso, nel sud della Nazione scandinava, 110 chilometri a nord-est dalla capitale Helsinki. Questo nuovo tracciato, quindi, è ancora oscuro per tutti i piloti e protagonisti della classe regina. Per questo ...

MotoGP - Mondiale 2019 : uno spento Valentino Rossi arriva alle vacanze - la stagione è già da archiviare? : Il Mondiale 2019 della MotoGP chiude armi e bagagli e si concede tre settimane complete di pausa. Si tornerà a correre solamente nel weekend del 2-4 agosto, in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca di Brno. Molti piloti si godranno questo periodo di break per ricaricare le pile e godersi un momento di meritato relax. Altri, invece, avranno modo per riflettere sulla prima parte del loro campionato, cercando di capire dove e come ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Ducati e l’annosa criticità della percorrenza in curva che dura dai tempi di Casey Stoner : Siamo al giro di boa del Mondiale 2019 di MotoGP e la sensazione che già sia calato il sipario è forte. La decima vittoria al Sachsenring (Germania) di Marc Marquez, sulla Honda, ha proiettato l’asso nativo di Cervera sempre più in vetta alla classifica generale, con 58 lunghezze di vantaggio sul primo degli inseguitori, ovvero Andrea Dovizioso (giunto quinto ieri sulla Ducati, alle spalle del compagno di team Danilo Petrucci). ...

MotoGP - analisi GP Germania 2019 : la decima al Sachsenring dell’invincibile Marquez : La fase iniziale della stagione 2019 del Motomondiale ha chiuso i battenti con il GP di Germania e ora piloti e team si apprestano a godersi una meritata pausa di un mesetto dove sarà possibile divertirsi un po’, staccare la testa e ricaricare al meglio le batterie dopo le tante fatiche accumulate negli ultimi mesi. Il responso del Sachsenring è stato inesorabilmente lo stesso degli ultimi dieci lunghissimi anni: un solo nome, un solo ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Germania 2019 : “Non mi piace non vincere - contano i risultati. Sul ritiro…” : Si chiude con un ottavo posto nel Gran Premio di Germania 2019 la prima parte del campionato mondiale di MotoGP di Valentino Rossi. Dopo le tre cadute di Mugello, Barcellona e Assen, arriva un risultato tutt’altro che entusiasmante per il Dottore che prosegue nelle sue difficoltà con una Yamaha che, rispetto ad inizio anno, non riesce più a far rendere a dovere ed i risultati scarseggiano sempre più. “E’ stata una gara molto ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la Ducati alza bandiera bianca. GP19 competitiva solo su alcuni circuiti - che regresso dal 2018 : L’edizione 2019 del GP di Germania è passata agli archivi con la decima vittoria (e decima pole position) consecutiva di Marc Marquez che ancora una volta ha fatto il bello e il cattivo tempo sulla pista del Sachsenring che molto probabilmente in futuro sarà costretto a nominare in suo onore almeno una curva. I grandi delusi del fine settimana sono certamente i piloti Ducati, palesemente in difficoltà in qualifica ad eccezione del sempre ...

MotoGP - GP Germania 2019 : analisi della gara. Ducati inferiore a Honda - Suzuki e Yamaha. Marquez senza rivali : Marc Marquez si prepara per le vacanze estive della MotoGP in maniera impeccabile. Dopo la decima pole position consecutiva del Gran Premio di Germania, il campione del mondo in carica ha conquistato anche il decimo successo di fila sul circuito del Sachsenring, mettendo in bacheca il quinto trofeo stagionale (il 75esimo in carriera, ed il 49esimo nella classe regina) e archiviando (come se ce ne fosse stato ulteriore bisogno) il Mondiale 2019. ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Germania 2019 : lo spagnolo vince in solitaria e arriva a braccia conserte : Marc Marquez ha vinto da dominatore il nono round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring (Germania), l’iberico ha vinto in solitaria, come era facilmente pronosticabile, raggiungendo quota 10 vittorie in carriera su questo tracciato. Il pilota iberico della Honda ha impostato una gara di prestazione pura, precedendo il connazionale Maverick Vinales (Yamaha) e il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda), potendosi permettere ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Germania 2019 : “La velocità è preoccupante - lenti a centrocurva : bisogna lavorare - gli altri crescono” : Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del quinto posto nel GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese è riuscito a rimontare dalla tredicesima piazzola sulla griglia di partenza ed è riuscito a chiudere con un piazzamento comunque onorevole ma il risultato non può essere accolto con favore. Il centauro della Ducati è molto deluso e ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Tutto è spinto al limite ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e classifica gara. Marquez padrone - Valentino Rossi ottavo : Marc Marquez vince in maniera indisturbata il Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Sul circuito del Sachsenring il campione del mondo in carica centra la decima vittoria di fila sulla pista della Sassonia, dominando sin dai primi metri e scappando in maniera inesorabile. Sul podio assieme a lui Maverick Vinales e Cal Crutchlow. Dalla quarta alla sesta posizione le tre Ducati di Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso e Jack Miller, quindi Joan ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e classifica gara : Marc Marquez sta comandando in maniera indisturbata il Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Sul circuito del Sachsenring il campione del mondo in carica è ad un passo dalla decima vittoria consecutiva in terra tedesca, precedendo Maverick Vinales (Yamaha) e Cal Crutchlow (LCR Honda). Alle loro spalle le Ducati di Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso e Jack Miller, mentre Valentino Rossi è in una anonima ottava posizione. Out in avvio Fabio ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : programma - orari e tv. Si riprende fra un mese dopo la pausa estiva : Con il Gran Premio di Germania 2019 del Motomondiale si chiude la prima parte del campionato e scattano ufficialmente la vacanze estive, e quest’anno si possono tranquillamente definite tali dato che il Circus si prende tre settimane piene di break per tornare in scena solamente nel fine settimana del 2-4 agosto in concomitanza con il Gran Premio della Repubblica Ceca di Brno. Inizierà, quindi, la seconda fase della stagione che ci porterà ...

MotoGP Germania 2019 : orari tv gara e quote - chi sono i favoriti : MotoGP Germania 2019: orari tv gara e quote, chi sono i favoriti Dopo le entusiasmanti sessioni di qualifica, è già il giorno delle gare. Ciò che promette il Sachsenring non si può sapere fino all’ultima curva, il circuito tedesco promette sempre grandi bagarre. Tra Moto 2 e Moto 3, le probabilità di vedere sportellate è molto alta. Diversamente in MotoGP dove Marc Marquez è reduce da ben nove successi sul tracciato tedesco. Come si ...