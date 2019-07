Mosca | oltre mille arresti alle proteste anti-Putin Municipio blindato

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 28 luglio 2019) Sono piu' di 1.000 le persone arrestate atra i manifestscesi in piazza per chiedere un voto "libero e giusto". In totale, "1.074 persone sono state arrestate per vari reati durante una manifestazione non autorizzata nel centro della capitale", ha riferito la polizia di, citata dagenzie di stampa russe. Piazza Pushkin blindata, centinaia di agenti in tenuta-sommossa schierati contro migliaia di persone scese in strada per chiedere un voto "libero e giusto" a: e' stato un sabato campale nella capitale russa, dove manifeste polizia si sono fronteggiate duramente durante la protesta non autorizzata convocata dai movimenti di opposizione dopo che le autorita' hanno negato ai candidati indipendenti la possibilita' di candidarsi per le elezioni comunali didell'8 settembre.Chi intende correreelezioni senza il sostegno di un partito ...

