Mondiali di nuoto 2019 – Paltrinieri perde la corona nei 1500 sl | Wellbrock è il nuovo

Nuoto - Mondiali 2019 : SEI GIA’ GRANDE! Benedetta Pilato argento a 14 anni nei 50 rana! : Un’unica parola: grandiosa. Benedetta Pilato a 14 anni stupisce il mondo e se stessa e conquista un medaglia d’argento dal sapore particolare ai Mondiali 2019 di Nuoto per il Bel Paese nei 50 rana donne. Un’unica vasca per decidere tutto. Una specialità da mozzare il fiato che Benedetta, nonostante la sua giovane età, ha saputo gestire. All’inizio era indietro, le altre sembravano essere partite meglio, ma poi una ...

Chi è Dressel : il 22enne eletto Mr Figo dei Mondiali di Nuoto da Federica Pellegrini e socie : Se i sei ori conquistati a Gwangju non fossero abbastanza, l’americano Caeleb Dressel più aggiungere un altro titolo a quelli conquistati in Corea: per le nuotatrici italiane è lui Mister Figo, il più bello visto in questi Mondiali.A consegnargli (virtualmente) l’Oscar sono state Federica Pellegrini e socie, che per ingannare il tempo in albergo, nelle attese tra una gara e un’altra, hanno indetto il loro ...

Mondiali di nuoto 2019 – Il segreto della vittoria del Settebello e la dedica speciale - Campagna : “ai miei figli che non stanno passando un buon periodo” : Coach Campagna, la dedica speciale ai figli ed il segreto del successo del Settebello Un Mondiale pazzesco per il Settebello: la Nazionale maschile di pallanuoto si è aggiudicata ieri la finalissima contro la Spagna, mettendosi al collo una medaglia d’oro davvero speciale. Un lavoro preciso e puntiglioso quello di coach Campagna, che ha costruito alla perfezione la finale dei suoi ragazzi, permettendogli di raggiungere un risultato ...

Mondiali di nuoto 2019 – Male la staffetta maschile 4×100 misti - sorridono invece le donne : i risultati delle batterie e gli italiani in gara oggi : sorridono le azzurre della staffetta, Male gli uomini ed Ilaria Cusinato: i risultati delle batterie della notte e gli italiani in gara nell’ultima giornata dei Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju Sono andate in scena nella notte italiana le ultime batterie dei Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju. Alle 13 si disputeranno le ultime finali, che assegneranno le rimanenti medaglie di questa edizione della rassegna iridata. Una prestazione ...