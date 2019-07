Mondiali di nuoto 2019 – Il segreto della vittoria del Settebello e la dedica speciale

Mondiali di nuoto 2019 – Male la staffetta maschile 4×100 misti - sorridono invece le donne : i risultati delle batterie e gli italiani in gara oggi : sorridono le azzurre della staffetta, Male gli uomini ed Ilaria Cusinato: i risultati delle batterie della notte e gli italiani in gara nell’ultima giornata dei Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju Sono andate in scena nella notte italiana le ultime batterie dei Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju. Alle 13 si disputeranno le ultime finali, che assegneranno le rimanenti medaglie di questa edizione della rassegna iridata. Una prestazione ...

Nuoto - Mondiali 2019 : la 4×100 mista femminile va in finale. Margherita Panziera : “La condizione non è delle migliori - devo limare mezzo secondo” : La mattinata dell’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) ha visto le azzurre della staffetta 4×100 mista ottenere il pass per la finale con il terzo tempo in 3’58″35, dietro a Stati Uniti in 3’55″39 e Australia in 3’58″19. In acqua Margherita Panziera, Arianna Castiglioni, Ilaria Bianchi e Federica Pellegrini, che questo pomeriggio disputerà l’ultima gara della ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 luglio - 4×100 mista donne in finale - fuori gli uomini! Dalle 13.00 Pilato e Paltrinieri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 4.35: Grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento alle 13 per la ultima sessione di finali ai Mondiali di Gwangju con ben quattro azzurri in finale più la 4×100 mista donne 4.33: L’Italia prende la carta da finale numero 23 del suo Mondiale e chiude bene una mattinata iniziata molto male con le pessime prestazioni di Ilaria Cusinato ...

Nuoto - Mondiali 2019 : gli italiani qualificati per le finali di oggi. A che ora gareggiano e su che canale vederli in tv e streaming : Oggi (domenica 28 luglio) si svolgerà l’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Questa rassegna iridata si chiuderà con otto finali, in cui gli italiani proveranno a lasciare il segno. I riflettori saranno puntati sui 1500 stile con Gregorio Paltrinieri a caccia di un’altra medaglia. Nella stessa gara vedremo anche Domenico Acerenza, mentre nei 50 rana ci proveranno Benedetta Pilato e Martina ...

Nuoto - Mondiali 2019 oggi : orari e programma delle finali. Come vederle in tv e streaming (domenica 28 luglio) : Terminata questa mattinata di batterie, al Nambu Acquatic Center di Gwangju in Corea del Sud è tempo di proiettarsi verso l’ultima serata (pomeriggio italiano) di questi Mondiali 2019 di Nuoto, con le ultime otto finali in programma e ancora ottime possibilità per gli atleti azzurri di ben figurare e di conquistare risultati di peso. Sarà il momento infatti della 50 rana femminile per l’astro nascente del nostro movimento Benedetta ...

Nuoto - Mondiali 2019 : risultati batterie 28 luglio. 4×100 donne in finale col terzo tempo. 4×100 uomini fuori dalla finale e (per ora) da Tokyo. Male Cusinato : Un lampo e due delusioni fortissime.La mattinata coreana si illumina di azzurro solo alla fine grazie alle quattro ragazze della staffetta 4×100 mista che regalano alla spedizione azzurra la carta da finale numero 23 di un’edizione dei Mondiali che rimarrà negli annali come la migliore di sempre per l’ItalNuoto. Le italiane chiudono le batterie con il terzo crono, 3’58″35, alle spalle di Usa e Australia e questo ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 luglio - 4×100 mista donne in finale! Paltrinieri cerca il tris nei 1500 sl! Pilato per la medaglia a 14 anni! 4×100 mista uomini : solito disastro - male Cusinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.32: Incredibile eliminazione della Russia che si addormenta nel finale! In finale vanno Usa, Australia, Italia, Canada, Cina, Svezia, Gbr, Giappone 4.31: L’Australia si aggiudica la seconda batteria in 3’58″19, al secondo posto la Cina con 3’58″63. Azzurre in finale con il terzo tempo!!! 4.30. Australia, Cina, Canada ai 300 4.29: Ai 200 Australia, Cina e Canada, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 luglio - Paltrinieri cerca il tris nei 1500 sl! Pilato per la medaglia a 14 anni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle gare (28 luglio) – Gli azzurri in gara (28 luglio) – Il medagliere dei Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nelle acque asiatiche l’Italia vuol completare il proprio percorso e arricchire il suo bottino di medaglie, già ottimo: 3 ori, 1 argento e 2 ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Benedetta Pilato - un diamante grezzo da svezzare. Classe 2005 che sogna il podio iridato : Hai 14 anni, di chiami Benedetta, hai appena vinto un Europeo juniores contro ragazzi di due, tre anni più grandi di te, sali su un aereo, ti aggreghi ad una delle squadre più forti del mondo per disputare il primo Mondiale della tua carriera, entri in vasca al debutto nella tua gara e inizi a mulinare gambe e braccia come se non ci fosse un domani, migliori il record italiano che è già tuo, diventi la prima donna in Italia ad aver nuotato un 50 ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Paltrinieri e l’assalto all’oro dei 1500 sl - Pilato-Carraro coppia d’attacco dei 50 rana : E allora: “Sipario”. Domani i Mondiali di Nuoto 2019 chiudono i battenti a Gwangju (Corea del Sud). Nelle acque asiatiche l’Italia vuol completare il proprio percorso e arricchire il suo bottino di medaglie, già ottimo: 3 ori, 1 argento e 2 bronzi. Ci sono possibilità e le carte migliori il Bel Paese se le giocherà nei 1500 stile libero uomini e nei 50 rana donne. Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza saranno i protagonisti ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : chi sono i nuovi campioni del mondo. I 13 eroi del Settebello ai raggi X : Il Settebello ritorna sul trono mondiale ad otto anni dal trionfo di Shanghai: i 13 moschettieri di Sandro Campagna annichiliscono la Spagna in finale per 10-5 e salgono ancora una volta sul tetto del mondo tingendo d’oro un torneo costellato di sei vittorie, con un percorso netto invidiabile. IL Settebello AI raggi X Marco Del Lungo: il portierone azzurro è in pianta stabile col Settebello dal 2013, raggiungendo le 170 presenze. ...

Nuoto - Mondiali 2019 - sabato 27 luglio. IL PAGELLONE. Quadarella : l’argento più bello. Panziera : occasione persa. Pilato inarrestabile : SIMONA Quadarella 9.5: Gli 800 sono la gara che sembra disegnata per le caratteristiche di Katie Ledecky e non è un caso che sia al via nonostante una condizione ancora ballerina e deficitaria. Nessuno, finora, l’aveva insidiata a casa sua. Finora perchè oggi per 750 metri Quadarella costringe la più forte di tutte a resettare il computer e a mettersi a cercare la soluzione vincente come fosse una giocatrice di scacchi a caccia della mossa ...