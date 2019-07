Mondiali Canottaggio U23 – L’Italia chiude la rassegna iridata con undici medaglie

Fonte : sportfair

(Di domenica 28 luglio 2019) Italia prima assoluta per numero didivinte (11), mentre è la prima volta che vince, in un sol colpo, seid’oro durante un mondiale under 23 Sul Benderson Park di Sarasota, in Florida (USA), una grand’Italiail mondiale con 11(6 ori, 1 argento, 4 bronzo) e il secondo posto nelre per nazione dietro alla Gran Bretagna (6 oro, 2 argento). Italia prima assoluta per numero didivinte (11), mentre è la prima volta che vince, in un sol colpo, seid’oro durante un mondiale under 23. Dopo le settevinte ieri, oggi se ne sono aggiunte, quindi, altre quattro: tre vinte negli uomini, l’oro del doppio under 23 (Cattaneo, Chiumento), l’argento del doppio pesi leggeri (Torre, Di Mare) e il bronzo del quattro senza under 23 (Kohl, Lanzavecchia, Casaccia Gibelli, Frigerio), e una nelle donne, il bronzo del ...

