Milan | Conti può essere il nuovo acquisto | “Questo sarà il mio anno | voglio passare qui

Calciomercato Milan - continua la caccia ai rinforzi : interesse per Leao e Fazio (RUMORS) : Nel reparto offensivo del Milan, l'unica certezza e garanzia per la prossima stagione è Piatek. Tutti gli altri, da Cutrone a Suso, fino ad Andre Silva, Borini e Castillejo, sono in bilico e il club è disposto a venderli nel caso arrivi un'offerta interessante, Nella mente di Maldini e Boban, c'è l'idea di rivoluzionare l'attacco e mettere Angel Correa nel ruolo di centrocampista offensivo dietro Piatek e il giovane talento portoghese Rafael ...

Calciomercato 23 luglio martedì : Correa è del Milan. Juve-Neymar - il sogno continua. Inter-Lukaku - si complica : Calciomercato 23 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 23 luglio. JUVENTUS– Dopo aver definito l’affare De Ligt con l’Ajax, la Juventus potrebbe aprire alla clamorosa occasione targata Neymar. Il brasiliano, in uscita dal PSG, potrebbe decidere di aprire concretamente ai bianconeri. Come riportato da “Mundo Deportivo”, l’entourage del giocatore potrebbe incontrare Paratici nel […] L'articolo ...

Milan - Conti si candida : “con Giampaolo si lavora tanto sulla fase difensiva” : “Da quando abbiamo iniziato il mister (Giampaolo, ndr) ci ha fatto subito capire la sua filosofia, in particolare stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva”. Sono le indicazioni del difensore del Milan, Andrea Conti, alla vigilia della sfida con il Bayern Monaco, in arrivo importanti indicazioni per il club rossonero contro un avversario di livello altissimo e che è più avanti dal punto di vista fisico. “Io ...

Calciomercato Milan - si continua a lavorare per Demiral : intensificati i contatti con la Juventus : Il club rossonero non ha intenzione di mollare la presa per Demiral, nuovi contatti oggi con la Juventus per capire la fattibilità dell’operazione Il Milan non molla Demiral, il difensore della Juventus è stato individuato come obiettivo principale da Giampaolo per rinforzare la propria retroguardia. Nel pomeriggio di oggi le due società hanno intensificato i colloqui, per valutare la reale fattibilità dell’operazione. Il ...

Pallavolo – Continuità ed esperienza per la nuova Allianz Powervolley Milano : il roster completo per la stagione 2019-20 : Continutà ed esperienza per la nuova Allianz Powervolley Milano. Ecco il roster completo della squadra per la stagione 2019-20 che segna l’approdo al Palalido Due parole chiave per la nuova Powervolley Milano targata Allianz: Continuità ed esperienza. Si presenterà così ai nastri di partenza la formazione del presidente Lucio Fusaro, pronta ad approcciarsi con rinnovato entusiasmo alla sua sesta partecipazione consecutiva al campionato di ...

Milano : continuano le ricerche di Stefano Marinoni - il giovane idraulico sparito nel nulla : E' un vero e proprio mistero la scomparsa di Stefano Marinoni. Il ragazzo, 22 anni, manca dalla sua abitazione di Baranzate (piccolo centro dell'hinterland di Milano) da giovedì sera. Prima di uscire, ha salutato la madre dicendole; "Torno subito". Invece, sembra sparito nel nulla: la sua auto non si trova, il telefonino è sempre spento. Della sua scomparsa, si sta occupando anche la trasmissione di Rai 3, "Chi l'ha visto?". 'Torno ...

Meteo - il super caldo continua ma esplodono forti temporali al Nord : grandine a Torino - nubifragio a Milano [FOTO e VIDEO] : Violenti temporali stanno colpendo il Nord Italia in questo momento, in particolar modo Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, mentre persiste ancora un grande caldo. In Lombardia, passiamo da valori di +36-37°C nelle zone meridionali della regione ai +19-20°C delle zone settentrionali. Così mentre abbiamo +39°C a Parma, +37°C a Firenze, +36°C a Brescia, Verona, Mantova, Modena e Ferrara, a Varese piove con +20°C. A Canazei, ...

Donnarumma-PSG - continua il corteggiamento. Il Milan vuole soldi cash : Donnarumma-PSG, continua il corteggiamento. Il Milan vuole soldi cash Dopo l’esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione, il Milan oltre a comprare ha anche necessità di vendere. I sacrifici dovrebbero essere un paio: Donnarumma, Kessié, Rodriguez, Suso e Cutrone rientrano nella cerchia dei possibili partenti tra i big e qualcuno di loro cambierà aria quest’estate. LEGGI ANCHE: Milan, il comunicato del club ...

Calciomercato Milan – Per Torreira serve il sacrificio di un big : l’Arsenal non fa sconti - ma l’arrivo di Ceballos… : Il Milan non molla Torreira ma l’Arsenal non fa sconti. Due le strade per arrivare al centrocampista chiesto da Giampaolo: il sacrificio di uno fra Kessiè e Rodriguez o l’arrivo di Ceballos ai Gunners Ancor prima di sedersi ufficialmente sulla panchina del Milan, Marco Giampaolo aveva indicato in Lucas Torreira il primo nome sulla lista dei possibili acquisti futuri. Già allenato alla Sampdoria, Torreira è un fedelissimo del ...

Olimpiadi : Armao - 'bene Milano e Cortina ma Paese continua a investire solo a nord' : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Mi fa molto piacere che Milano e Cortina abbiano ottenuto un successo che è un successo di tutta Italia. Mi chiedo però: se continuiamo a fare eventi tra Milano, Cortina, Torino e forse Bologna come possiamo dare all'intero Paese una prospettiva. E' l'unico Paese che

Leonardo - così suona per la prima volta il suo “Grande organo continuo”. Lo strumento esposto a Milano : Per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il centro studi Leonardo3, in collaborazione con il Comune di Milano, ha presentato il ‘Grande organo continuo’, una delle invenzioni del genio universale più rivoluzionarie in campo musicale, che si va ad aggiungere all’inedita collezione di strumenti leonardeschi. Quella esposta in piazza della Scala è la raccolta più completa a livello mondiale. Il modello di Grande organo ...

Calciomercato - il Milan sogna Ceballos : Zidane lo scarica ma il Real non farebbe sconti : Il Calciomercato del Milan guarda in Spagna per provare a rinforzare il centrocampo. Il quotidiano iberico As nella sua edizione on line aggiorna oggi la situazione di Dani Ceballos. Il centrocampista è al centro di un piccolo scontro tra il presidente Florentino Perez e l'allenatore Zinedine Zidane. Il primo crede fortemente nel talento del giocatore che sta brillando anche negli Europei Under 21, mentre il secondo non è per niente convinto che ...