“Mi sei rimasta dentro” Mina | 68 anni dopo la lettera dell’amore ‘scandalo’ con Corrado

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 28 luglio 2019) Una voce che cha segnata un’epoca quella diMazzini. Prima che una cantante, un simbolo., che ha interpretato più di 1.500 brani, ottenendo primati e ricevendo premi e riconoscimenti.che ha deciso di ritirarsi per sempre.che divise l’Italia quando, nel 1962, uscì allo scopeto la sua storia con conPani. All’epocaaveva 22, cantava brani orecchiabili come «Mille bolle blu» e «Tintarella di luna» ed era la star di Studio Uno. La ragazza che chiunque avrebbe voluto al suo fianco, ma ancor di più una sorta di Re Mida della musica, che trasformava in oro tutto ciò che «intonava». Non a caso L’ Europeo descrivevacome «una specie di mito degli italiani giovani e vecchi, poveri e ricchi, babbei e intelligenti, comunisti e cattolici, e che in un minuto guadagna quanto un magistrato in un mese (150 mila lire tonde) e in una settimana colleziona sei ...

LaStampa : 'Cara Maria, mi chiamo Sara e ho 39 anni, un’età in cui ti accorgi di non essere più una ragazza, soprattutto quan… - MediasetPlay : Jared: “Tu non sei una scheggia impazzita, tu sei la mia anima gemella!” Michaela: “No, Jared… no!” Jared: “Si ch… - RaiTre : 'È troppo tempo che mi parli piano O sei un ricordo lontano È amore o solo un'ossessione È un vento caldo Troppo ca… -