Mercato Roma | le spine di Petrachi

Fonte : romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2019) Ogni rosa ha le sue. E quella dellanon fa eccezione. Naturalmente non stiamo parlando di fiori ma dei calciatori che Fonseca avrà a disposizione per la stagione calcistica 2019/20. Acquisti che mancano, esuberi da piazzare e situazioni da chiarire. Ecco gli insidiosi aculei appuntiti che minacciano la serenità del direttore sportivo giallorosso, ad un mese dall’inizio del campionato. Capitolo acquisti Ad oggi nella squadra titolare mancano i sostituti dei partenti Manolas e El Shaarawy, oltre all’eventuale sostituto di Dzeko nell’ormai probabile ipotesi che il bosniaco approdi a Milano sponda nerazzurra. Proprio nella trattativa trae Inter la sensazione è che i giallorossi diano l’ok all’operazione solo quando avranno già in mano l’alternativa. Per il difensore centrale si cercherà di arrivare ad Alderweireld o Nkoulou, in caso ...

