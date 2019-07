Meghan Markle di nuovo incinta? Ecco quando ha pianificato la seconda gravidanza

Meghan Markle - i vicini di casa furiosi con lei e il principe Harry : «Neanche la regina ha mai chiesto tanto» : Meghan Markle nell'occhio del ciclone. I vicini di casa sarebbero furiosi con lei e il principe Harry per alcune disposizioni considerate «eccessive» da tutto il...

Meghan Markle - la Regina la mette in guardia sui festeggiamenti per il suo compleanno : Mancano pochi giorni al compleanno di Meghan Markle e fervono i preparativi, che però, sono sotto il controllo vigile della Regina. In occasione del 38° compleanno della duchessa di Sussex, che si terrà il 4 Agosto, si prospetta una grande festa al Castello di Balmoral. Secondo quanto trapelato da alcune fonti reali, la Regina, ha in qualche modo preso il tacito controllo dei festeggiamenti in onore della moglie del principe Harry. In ...

Meghan Markle - scelta estrema per Archie : “La Regina è furiosa” (e non è la sola) : Sarà l’estate, saranno le temperature roventi per cui, secondo gli esperti, diventiamo tutti più litigiosi e suscettibili, ma anche a Palazzo Reale, in quel di Londra, non si perde mai occasione per creare un polverone mediatico, una polemica, un litigio. Stavolta torna nell’occhio del ciclone la bella Meghan Markle che nonostante riscuota tantissimo successo e credito online e tra il popolo, inizia a non essere ben vista tra i parenti e i ...

Copiato l'abito da sposa di Meghan Markle. Amara delusione per la duchessa di Sussex - : Carlo Lanna Sarebbe stato Copiato l'abito da sposa indossato da Meghan Markle al suo royal wedding e la colpa sarebbe dell'amica stilista Jessica Mulroney Oltre a essere una duchessa, Meghan Markle è anche un’icona di moda e di stile. In molti cercano di emulare il look della moglie di Harry che, durante gli eventi istituzionali, appare sempre in tiro e sempre al top. Ma emulare non significa copiare e questo dualismo non è stato ...

Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto gli auguri più dolci per il compleanno del nipotino George - ma c’è chi non è d’accordo : Ecco cosa hanno scritto The post Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto gli auguri più dolci per il compleanno del nipotino George, ma c’è chi non è d’accordo appeared first on News Mtv Italia.

Le critiche a Meghan Markle? "Tutta colpa della stampa britannica" - : Carlo Lanna Sarebbe colpa della stampa britannica se continuano a trapelare indiscrizione sulla vita di Meghan Markle, lo rivela un'esperta di corte Fin dal primo momento in cui Meghan Markle è stata presentata come la fidanzata del Principe Harry, in molti hanno criticato il suo stile e il suo modo di porsi con i sudditi. È stata presa di mira per ogni cosa: dal sorriso che riservava ai fotografi fino all’abito indossato per ...

Meghan Markle 'grassottella' : diastasi addominale o di nuovo incinta - il dubbio dei fan : Meghan Markle potrebbe essere già incinta per la seconda volta, oppure avere un problema di diastasi addominale. La sua forma fisica a due mesi dal parto appare quella di una donna reale. Una forma molto diversa quella ostentata da Kate Middleton qualche mese dopo la nascita del suo terzo bebè, quando indossò a Wimbledon un memorabile tubino giallo fasciante. Mostrando al mondo di aver perso tutti i chili in eccesso delle gravidanza con una ...

Regno Unito - il biografo reale : 'Harry voleva sposare Pippa Middleton - non Meghan Markle' : Il principe Harry avrebbe sposato Meghan Markle invece Pippa Middleton solo per rispetto di un presunto e non scritto protocollo reale. In realtà, il principe dai capelli rossi avrebbe amato Pippa, sorella minore di Kate Middleton, fin dal primo istante. Questa la speculazione regale che pare essersi insinuata tra le mura di Buckingham Palace che, nel corso degli anni, sono state testimoni silenti di amori difficili e trame da telefilm. Il ...