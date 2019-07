McDonald’s a Caracalla? Uno scandalo della politica e della burocrazia

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 28 luglio 2019) “Un McDrive a!”. Questo è il titolo denuncia comparso nelle ultime ore su giornali e siti, un titolo che a prima vista potrebbe dare l’ideasolita insensata battaglia contro la multinazionale Usa, da molti negli anni 2000 trasformata nel simbolo negativoglobalizzazione. Ma attenzione, nonostante gli elementi ci siano tutti non è questo il caso, chi ha denunciato la follia di questa vicenda non ha lanciato nessuna accusa a McDonald’s, la catena che anzi ha dimostrato in parecchi centri storici italiani di rappresentare un’ottima soluzione per avere pasti economici a tutte le ore. In questo caso il veropolitico/culturale/amministrativo è che la grande macchina burocratica, in grado di bloccare qualunque progetto come sa chiunque provi a fare impresa in Italia o chi semplicemente debba ...

