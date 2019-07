Matteo Salvini | Elder Lee bendato in caserma | Vi lamentate? | la lezione alla

Walter Veltroni ha le traveggole - attacco a Matteo Salvini : "La vera maggioranza in Italia" : Oggi tocca a Walter Veltroni. In una lunga intervista su Repubblica punta il dito contro "il partito dell'odio", che secondo l'ex sindaco di Roma sarebbe rappresentato al suo meglio, ovviamente, da Matteo Salvini. Dunque Veltroni fa il punto sul futuro della sinistra, spiega che "tornare a Ds e Marg

Matteo Salvini - la dritta di Paolo Becchi : perché deve far saltare Tria e la Trenta : La giornata inizia col botto. Intervistato ieri mattina da Radio24, Salvini non le manda di certo a dire: «Se il ministro dell' Economia del mio governo dice che di taglio delle tasse non se ne parla, o il problema sono io o è lui. Se qualcuno ha dubbi o paure, basta dirlo: ma allora quel qualcuno è

Sondaggio Tecnè - sorpasso storico e messaggio a Matteo Salvini : il governo deve cadere : "Gli italiani vogliono tornare al voto". A rivelarlo è un Sondaggio di Tecnè, che per la prima volta, in una serie di interviste del 24 e 25 luglio scorsi, ha conteggiato il 40,5 per cento degli italiani favorevole a tornare ai seggi. Massimo storico da che Lega e M5s sono al governo. Ma, soprattutt

Matteo Salvini : "Commento vomitevole. Spero che ai suoi studenti non proponga queste belle lezioni" : “Un commento vergognoso, vomitevole, ancora più grave perché viene da una insegnante. Che in un primo momento ha negato, poi, di fronte all’evidenza, si è scusata”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in merito al commento (“uno di meno”) postato da un’insegnante sul carabiniere ucciso a Roma, Mario Cerciello Rega.“Ma come si possono anche solo ...

Matteo Salvini - Bruno Vespa : il piano di Mattarella per togliergli il Viminale in caso di crisi di governo : Il clima di tensione continuo all'interno del governo gialloverde lascia pensare alla possibilità di un ritorno alle urne: ma a Parlamento chiuso quale governo resterà in carica per l'ordinaria amministrazione? "La tradizione vuole - spiega Bruno Vespa - che sia il governo uscente ad assumersi quest

Matteo Salvini e gli auguri social alla fidanzata Francesca Verdini : Matteo Salvini al mare con Francesca Verdini e i figliMatteo Salvini al mare con Francesca Verdini e i figliMatteo Salvini al mare con Francesca Verdini e i figliMatteo Salvini al mare con Francesca Verdini e i figliMatteo Salvini al mare con Francesca Verdini e i figliMatteo Salvini al mare con Francesca Verdini e i figliMatteo Salvini al mare con Francesca Verdini e i figliMatteo Salvini al mare con Francesca Verdini e i figliMatteo Salvini al ...

Matteo Salvini esce allo scoperto : il messaggio per la fidanzata Francesca : Una foto abbracciati e sorridenti. E la scritta-dedica: ”Buon compleanno ragazza”. Questo il messaggio di auguri via social del ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, per la sua fidanzata Francesca Verdini, che oggi compie 28 anni. Il leader della Lega posta sulla sua pagina Fb uno scatto che li ritrae insieme, con cappellino da baseball messo al contrario, con la visiera sulla nuca, in stile rapper. Oltre trentamila i like e ...

Luigi Di Maio - vergogna sul carabiniere ucciso : l'attacco a Matteo Salvini : Una vergogna politica, quella di Luigi Di Maio, il quale dopo l'assassinio del carabiniere a Roma tira in ballo Matteo Salvini. Lo attacca sul tema-sicurezza dopo la tragica fatalità nella capitale. Un colpo non basso, ma infimo. "Si poteva evitare? Io dico di sì. Chi conosce città come Roma sa beni

Matteo Salvini ridicolizza Carola Rackete e Pd : "Oggi vi togliete il reggiseno?" : E alla fine arrivò il giorno della più delirante delle proteste: via il reggiseno per solidarietà a Carola Rackete, la ormai ex comandante della Sea Watch 3 finita nel mirino, anche nostro, per essersi presentata in procura senza biancheria intima. Come annunciato da giorni, oggi sabato 27 luglio, è

Matteo Salvini sorridente - selfie con auguri a Francesca : «Buon compleanno ragazza» : Crisi con Francesca? Nemmeno per sogno. Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell'Interno, ha postato sul suo profilo Facebook una foto, sorridenti e abbracciati, entrambi con...

Matteo Salvini fa gli auguri a Francesca Verdini : "Buon compleanno ragazza" : “Buon compleanno ragazza”. Di buon mattino il ministro dell’interno Matteo Salvini posta su Facebook una foto che lo ritrae abbracciato alla fidanzata Francesca Verdini e la didascalia con gli auguri.

Giuseppe Conte - la rabbia di Matteo Salvini e Giuseppe Di Maio : "Quello si è montato la testa" : Era dall'11 luglio che Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si incontravano faccia a faccia. Un summit lo aveva invocato il grillino nel momento in cui il governo sembrava a un passo dal collasso, nel giorno degli insulti incrociati per i casi Ursula van Der Leyen e fondi russi. E ieri, giovedì 25 lug

Matteo Salvini - il retroscena sul piano di governo : "Spaccare in due il M5s per cancellare Berlusconi" : Qual è il vero piano di Matteo Salvini? Per ora, certo, restare al governo. E poi? L'atteggiamento è ambiguo: prosegue col M5s, spende buone parole per Luigi Di Maio ma spesso picchia durissimo contro i grillini in generale. O in particolare. E un'interpretazione a questo atteggiamento la offre Augu

Immigrazione - Matteo Salvini nega lo sbarco alla Guardia Costiera italiana : "La Ue faccia qualcosa" : Matteo Salvini annuncia che non aprirà i porti per i 141 migranti a bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana, che il 25 luglio ha raccolto le persone salvate a largo delle coste maltesi dal motopeschereccio Accursio Giarratano e da un altro gommone segnalato da un peschereccio tun