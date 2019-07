Mark Zuckerberg e Barack Obama al Google Camp in Sicilia | lusso a Selinunte

Fonte : direttasicilia

(Di domenica 28 luglio 2019) Inc’è ile una parata di star si prepara ad arrivare sull’isola. I templi disi preparano così ad accogliere per la quarta volta i potenti del mondo in occasione di. Sull’evento vige il massimo riserbo, tra gli ospiti più attesi c’è. Domani, ci sarà la cena di gala tra il tempio F e il tempio G. Gli ospiti alloggeranno ancora una volta al Resort Verdura di Sciacca. Sono già arrivati in Italia, Diane Von Fustenberg con il marito Barry Diller, proprietario di Tripadvisor ed Expedia, Tom Cruise e altre celebrità. Tra i nomi anche il cantante e artista statunitense John Legend che si è esibito proprio giovedì scorso al teatro antico di Taormina. Secondo i rumors, sarà lui a cantare per i più potenti del mondo, sotto l’imponente tempio di Hera, dove da giorni, è stato allestito un palco. Non mancheranno alla cena il ...

dobsbean : RT @suprenanthes: @ instagram @ mark zuckerberg lo vogliamo metterlo il tasto ricerca nelle stories o vogliamo continuare a vivere nel medi… - LaRUSA_UwU : RT @El_Claudillo: Mark Zuckerberg se ha puesto malito. - leitebilardo : Quando per un anno decidi di non andare a Ustica e al posto tuo si sacrifica Mark Zuckerberg! -