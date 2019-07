Mara Venier in rosso per il matrimonio del figlio Paolo Capponi

Mara Venier - raggiante in rosso per le nozze del figlio Paolo Capponi : Fiori d’arancio in casa Venier, per l’attesissimo matrimonio di suo figlio Paolo Capponi. Proprio in queste ore, l’uomo ha sposato la sua Valentina, la compagna da cui ha avuto il piccolo Claudio. Era stata proprio Mara Venier, nei giorni scorsi, a rivelare la lieta novella: tutti stavamo infatti aspettando le nozze del suo secondogenito, un uomo che ha sempre preferito rimanere lontano dalle telecamere e che, per questo ...

Mara Venier posta una foto con la mamma i fan si commuovono : La mamma di Mara Venier è scomparsa nel 2015 ma il suo ricordo è ancora vivo nel cuore della conduttrice. Ogni volta che la Venier pensa alla madre si commuove proprio come ha fatto nelle scorse ore pubblicando una foto su “Instagram”. Si tratta di un fotogramma di Techetecheté in cui compaiono lei e Gianni Morandi. Alle loro spalle si intravede una signora nel pubblico che applaude, sorridente: è proprio la signora Elsa, mamma di Mara Venier a ...

MARITO Mara Venier CONTRO EX VERTICI RAI/ Nicola Carraro : 'Lei rottamata e invece...' : Nicola Carraro, MARITO di MARA VENIER, all'attacco degli ex VERTICI Rai colpevoli di aver 'rottamato' la signora della domenica. Ma gli ascolti...

Infortunio Mara Venier/ Luca Giurato le 'costò' un ginocchio : La caduta di Luca Giurato e Mara Venier che le causò l'Infortunio al ginocchio. Il video della celebre incidente che ha coinvolto la presentatrice Rai.

Elisabetta Ferracini figlia di Mara Venier - chi è/ Che fine ha fatto dopo Solletico? : Chi è Elisabetta Ferracini, la figlia di Francesco e Mara Venier diventata famosa negli anni novanta per la conduzione dello show per bambini Solletico.

La Porta dei Sogni : un emotainment che consegna Mara Venier alla prima serata : Mara Venier La passata stagione ha rappresentato per lei il ritorno a Domenica In. La prossima, invece, oltre a vederla di nuovo nel pomeriggio festivo di Rai 1, sarà per Mara Venier l’occasione di abbracciare un amore che, in verità, finora poco ha avuto a che fare con la sua carriera di conduttrice: la prima serata. A dicembre, per tre puntate, terrà a battesimo un ‘nuovo’ show dal titolo La Porta dei Sogni. Si tratta di un ...

Mara Venier e Barbara D’Urso : svolta inaspettata dopo la lite : dopo gli scontri su Instagram e i botta e risposta nelle interviste arriva un’inaspettata svolta nel rapporto fra Mara Venier e Barbara D’Urso. A sorpresa infatti sembra non solo che le due conduttrici siano riuscite a fare pace, ma anche che un litigio non ci sia mai stato in realtà. A rivelarlo Mara Venier, che ha rilasciato un’intervista a Leggo in cui, per la prima volta dopo mesi, ha deciso di parlare della lite con la ...

Domenica In - Mara Venier a sorpresa su Barbara D'Urso : "Le polemiche? Ecco cosa c'era dietro davvero" : Sembra essere tornata l'armonia tra Mara Venier e la collega Barbara D'Urso, dopo le tensioni dovute al duello tra Domenica In su Rai 1 e Domenica Live su Canale 5 di questa stagione. Ed è proprio Zia Mara a raccontare a Leggo come sia tornato il sereno: "Noi due siamo, non eravamo, amiche perché un

Mara Venier posta una foto dopo un’operazione alla bocca : La presentatrice tv Mara Venier è stata operata poi dopo l’intervento ha postato una foto su “Instagram”. E i fan l’hanno incoraggiata: «Riprenditi». La conduttrice ha subito un intervento ai denti e oggi ha deciso di condividere il momento di convalescenza con i follower. Nell’immagine, Mara tiene il ghiaccio sul viso e commenta: «Oggi così ghiaccio… Ieri ho fatto intervento ai denti». Immediati i messaggi dei fan che ...

Mara Venier su Barbara D’Urso : «Un programma non può cancellare un’amicizia vera. Hanno tentato in tutti i modi a farmi litigare con lei» : Barbara D'Urso e Mara Venier Mara Venier è stata, senza ombra di dubbio, una delle protagoniste della scorsa stagione televisiva. Ritornata con successo al timone di Domenica In, la conduttrice veneta ha saputo farsi largo nella domenica pomeriggio, innescando un po’ di incomprensioni, accompagnate da una serie di frecciatine al fulmicotone, con Barbara D’Urso, sua diretta competitor a Mediaset e amica. Oggi, però, tra le due ...

Mara Venier - la verità su Barbara d'Urso : "Hanno tentato di farci litigare ma siamo ancora amiche" : Tra le due rivali della domenica pomeriggio nessuna lite, come si è vociferato per mesi, ma mentre 'Domenica In' è...

Mara Venier è stata operata e su Instagram posta una foto dopo l’intervento : Mara Venier è stata operata poi dopo l’intervento ha postato una foto su “Instagram”. E i fan l’hanno incoraggiata: «Riprenditi». La conduttrice ha subito un intervento ai denti e oggi ha deciso di condividere il momento di convalescenza con i follower. Nell’immagine, Mara tiene il ghiaccio sul viso e commenta: «Oggi così ghiaccio… Ieri ho fatto intervento ai denti». Immediati i messaggi dei fan che salutano la loro beniamina: «Riprenditi ...