Maltempo Roma | allagamenti e alberi caduti | voragine in zona Ponte Milvio

Maltempo Roma - Protezione Civile al lavoro dalla serata di ieri : Maltempo, Protezione Civile di Roma Capitale al lavoro dalla serata di ieri. Alle 10.30 gran parte degli interventi risolti o in via di risoluzione Sono stati 66 gli interventi effettuati dalla Protezione Civile di Roma Capitale per far fronte ai danni causati dal Maltempo di questa notte, che ha colpito tutta la città e in particolare le zone Nord, Nord Ovest, Est e il litorale. Di questi interventi 45 hanno riguardato criticità per ...

Maltempo Roma - Visconti (FdI) “Battistini si apre in due - Balduina senza corrente - Primavalle crollano muri” : “Uno scenario da post terremoto, quello a cui si assiste nel territorio del XIV municipio, a via Mattia Battistini l’asfalto si è letteralmente aperto in due, a via Andrea Verga, tra Torrevecchia e Primavalle, è andato giù il muro di contenimento di una palazzina, mentre via Prisciano e Belsito, alla Balduina, sono senza corrente dalle prime ore della notte” Lo afferma in una nota il Dirigente Fratelli d’Italia e Delegato ...

Maltempo - elicottero dell’Aeronautica Militare salva velista francese alla deriva al largo di Roma. Un disperso a Terracina [FOTO] : Si è conclusa nella notte la missione di salvataggio di un velista di nazionalità francese che si trovava alla deriva, a largo della costa laziale a bordo della sua imbarcazione ormai fuori controllo per le avverse condizioni del mare. L’elicottero HH139 dell’85 Centro Ricerca e Soccorso di Pratica di Mare, uno dei centri del 15 Stormo dislocati sul territorio nazionale e sempre a decollare per questo genere di emergenze, é ...

Maltempo - tromba d’aria su Roma : morta una donna sbalzata via con la sua auto a Fiumicino. Allagate stazioni metro Repubblica e Cipro : Dopo il caldo record di questa settimana, è ora il Maltempo a flagellare l’Italia, da nord a sud. Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nella notte nella zona di Focene, nel comune di Fiumicino: proprio il forte vento ha ucciso una donna di 27 anni che con la sua auto aveva cercato riparo in un distributore di benzina. Le forti raffiche hanno sbalzato la sua auto, una smart, a decine di metri di distanza, oltre un canale di ...

