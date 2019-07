Maltempo | elicottero dell’Aeronautica Militare salva velista francese alla deriva al

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) Si è conclusa nella notte la missione ditaggio di undi nazionalitàche si trovava, a largo della costa laziale a bordo della sua imbarcazione ormai fuori controllo per le avverse condizioni del mare. L’HH139 dell’85 Centro Ricerca e Soccorso di Pratica di Mare, uno dei centri del 15 Stormo dislocati sul territorio nazionale e sempre a decollare per questo genere di emergenze, é decollato su ordine del Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico, a sua volta attivato dal Maritime Rescue Sub Center (MRSC) di Civitavecchia vista l’impossibilità di intervenire via mare. Nonostante le condizioni meteo avverse, l’equipaggio é riuscito ad individuare il natante, e stazionando in volo sulla sua verticale a calare un Aerosoccorritore, che con il verricello ha poi recuperato l’uomo. Dopo il rientrobase, lo ...

infoitinterno : Maltempo: otto persone evacuate, alcune salvate con l'elicottero, 3000 persone in blackout - HTO_tv : RT @vvfveneto: #27luglio 17:00 #Venezia, 7 kayak in difficolta in laguna per il maltempo, intervento di soccorso dei #vigilidlefuoco con #A… -