Maltempo | Centro Italia flagellatoDue morti a Fiumicino e Arezzo

Il Maltempo flagella l'Italia : bufere e nubifragi al Centro-Nord : Il maltempo flagella l'Italia: bufere e nubifragi al Centro-Nord A Fiumicino una donna è morta dopo che una tromba d’aria ha sbalzato via la sua auto. A Roma segnalata acqua nelle stazioni della metro A Repubblica e Cipro. Disagi anche nell’Aretino dove ci sono state alcune evacuazioni. Doppia allerta meteo e incendi in ...

Il Maltempo flagella l'Italia : vento e nubifragi al Centro-Nord : Il maltempo flagella l'Italia: vento e nubifragi al Centro-Nord Una tromba d’aria a Fiumicino ha sbalzato via l’auto su cui viaggiava la giovane. Nella Capitale segnalata acqua nelle stazioni della linea A della metropolitana Repubblica e Cipro. Disagi anche nell’Aretino dove ci sono state alcune ...

Weekend di Maltempo estremo - Centro/Nord in ginocchio : crolla tetto del Duomo di Verona - allagata l’antichissima Pieve di Sant’Eugenia al Bagnoro ad Arezzo [FOTO] : Gravi danni per il Maltempo che sta colpendo il Centro/Nord nell’ultimo fine settimana di Luglio. La situazione più pesante è quella che si registra ad Arezzo dopo un violento nubifragio che nel pomeriggio di Sabato ha colpito la città e tutto l’hinterland. In Provincia spiccano i 208mm di pioggia caduti a Marciano della Chiana, in città i 188mm di Ottavo, piccola località situata tra le frazioni di Rigutino e Vitiano. Ecco la mappa ...

Depressione nel mar Ligure : tanto Maltempo in atto - peggiora su tutto il centro : Un'insidiosa Depressione si è sviluppata nelle ultime ore nel mar Ligure grazie all'arrivo di una vasta massa d'aria molto fresca di provenienza atlantica. L'aria fresca è entrata in forte...

Maltempo - weekend di fenomeni estremi al Centro/Sud : temporali in Puglia - impressionante Shelf Cloud sul Gargano [FOTO] : Piove e fa freddo sulle coste dell’Adriatico: il Maltempo è arrivato fin in Puglia, in modo particolare sul Gargano. A Vieste piove e fa freddo: sono caduti 16mm di pioggia e la temperatura è scesa a +22°C. Spettacolari le immagini di un’imponente Shelf Cloud che arriva dal mare Adriatico proprio sul Gargano. Intanto i primi temporali stanno colpendo anche le Murge: sarà un pomeriggio di Maltempo particolarmente violento su tutta la ...

Allerta Meteo - inizia il weekend di Maltempo : spiagge deserte sull’Adriatico - allarme per il Centro/Sud [MAPPE] : Allerta Meteo – E’ iniziato il weekend di maltempo ampiamente preannunciato dalle previsioni Meteo: stamattina abbiamo già avuto i primi fenomeni estremi in Romagna, con forti temporali e venti impetuosi tra Ferrara, Ravenna e il litorale. Sono caduti 47mm di pioggia a Comacchio, 44mm a Corte Centrale e Massa Fiscaglia, 41mm a Dogato, 38mm a Portomaggiore, Bando e Sandolo, 35mm a Lagosanto, 33mm a Tresigallo, 25mm a Ostellato e ...

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : nuovo forte Maltempo al centro-sud : Nella giornata di domani un nuovo peggioramento atmosferico interesserà la penisola, con coinvolgimento più marcato del centro-sud e delle regioni adriatiche. La Protezione Civile ha emesso...

Emergenza Maltempo in Centro Italia : è il giorno della conta dei danni dopo grandine - nubifragi e forti venti : dopo la devastazione portata dal maltempo nella giornata di ieri, oggi è il giorno della conta dei danni tra Emilia Romagna, Marche, e Abruzzo. Di seguito il punto della situazione: conta dei danni a Milano Marittima Milano Marittima devastata ieri dal vento, le cui raffiche hanno superato i 100 km/h. Gli stabilimenti balneari sono pronti per la riapertura: subito dopo l’ondata di maltempo gli operatori si sono messi al lavoro per ...

Emergenza Maltempo - Centro-Sud in ginocchio : grandine - nubifragi - trombe d’aria - forti venti. Il punto della situazione : Temporali, grandinate, venti fino a 150 km/h e trombe d’aria sulla costa adriatica: è successo tutto questo nelle ultime ore dopo settimane di caldo asfissiante. Un’ondata di maltempo violentissima che ha messo in ginocchio Romagna, Marche e Abruzzo causando feriti, tanti danni e molta paura. Pescara registra la situazione più critica: violenti nubifragi sono stati accompagnati da chicchi di grandine fino a 5 centimetri e hanno ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo al Centro-Sud : su Puglia e Molise il “clou” degli eventi estremi con grandine enorme e tornado : Allerta Meteo – Oggi è atteso un importante outbreak di maltempo estremo con intense supercelle in grado di produrre venti distruttivi, tornado e grandine da molto grande ad enorme sull’Italia sudorientale, l’Adriatico meridionale e il sud dell’Albania. Una grande depressione sull’Europa orientale-nordorientale spingerà una depressione a onda breve sull’Italia e i Balcani con una forte corrente a getto sull’area. Nel frattempo, la bassa ...

Maltempo - grandine e trombe d’aria flagellano il Centro Italia : danni ingenti alle strutture turistiche : Un’ondata di Maltempo ha colpito ieri pomeriggio molte regioni del Centro Italia: la Romagna è stata flagellata da trombe d’aria e grandine. Nel Riminese e in alcune zone del Cesenate centinaia di auto sono state danneggiate da chicchi grandi come noci. In molte zone costiere sono caduti diversi pini secolari danneggiando molte vetture in sosta. In Abruzzo, a Pescara, numerose persone hanno osservato una “shelf cloud” ...

Maltempo : grandine a Rimini - temporali e forti raffiche di vento in tutto il Centro-Nord : Il Maltempo è arrivato sull'Italia centro-settentrionale, così come annunciato dalle previsioni meteo degli ultimi giorni: a Rimini è in corso una mega grandinata, con chicchi caduti a macchia di leopardo sulla provincia e grandi come sassi. A Ravenna si è registrata una tromba marina ma è allerta anche nel resto del Nord: ecco le regioni più a rischio.Continua a leggere

Allerta Meteo - imminente shock di Maltempo sull’Italia : temperature in picchiata fino a -10°C in 24 ore al Centro/Sud [MAPPE] : E’ alta l’Allerta Meteo per le prossime ore sull’Italia: il maltempo sta colpendo gran parte del Paese in modo particolarmente intenso già oggi, con fenomeni estremi al Nord dove si sono verificati due tornado (uno in Emilia Romagna, l’altro in Liguria) e intensi temporali grandigeni, ma anche al Centro/Sud con nubifragi e grandinate nelle Marche, in Molise e in Puglia. Un piccolo antipasto dello shock termico e ...

Allerta Meteo : il Maltempo si estenderà da mercoledì 10 anche al centro-sud : È stata diramata l'Allerta gialla per sette regioni italiane da parte del Dipartimento della Protezione Civile: in particolare Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Trento e Toscana saranno le zone interessate ai temporali, che poi si estenderanno anche altrove. Allerta Meteo in Italia settentrionale Come già annunciato nei giorni scorsi, una forte perturbazione ha iniziato a colpire gran parte dell'Italia ed ...