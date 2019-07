Maltempo Arezzo | crollato il muro di cinta dello stadio comunale di Rassina GALLERY

Maltempo in Toscana - nubifragi e allagamenti : morto un 72enne ad Arezzo. FOTO : Maltempo in Toscana, nubifragi e allagamenti: morto un 72enne ad Arezzo. FOTO L’auto dell’uomo è stata travolta dalla piena ieri sera e il suo corpo ritrovato questa mattina in un canale di scolo nella frazione di Olmo. Il governatore Enrico Rossi: “Domani dichiareremo lo stato d'emergenza”. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LE ...

Il Maltempo flagella Arezzo - morto anziano travolto con l'auto dalla piena : È stato ritrovato morto l’uomo di 72 anni disperso dalla serata di ieri a Arezzo, nella frazione di Olmo. I vigili del fuoco e la polizia locale hanno ritrovato l’auto del 72enne vuota nei pressi di un sottopasso delle Ristradelle, nella tarda serata, mentre il corpo senza vita dell’ anziano è stato ritrovato nei pressi del campo sportivo di Olmo stamani intorno alle 8.10.L’uomo si trovava in mezzo al fango ...

Maltempo - Centro Italia flagellatoDue morti a Fiumicino e Arezzo : Pioggia, vento e anche una tromba d'aria a causa della quale una ragazza di 26 anni ha perso la vita a Fiumicino, lungomare laziale. Ritrovato il corpo di un uomo disperso durante il nubifragio ad Arezzo Segui su affarItaliani.it

Il Maltempo uccide un uomo ad Arezzo : Notte di lavoro dei vigili del fuoco in Toscana a causa degli allagamenti e dei danni causati dal maltempo. Arezzo la provincia più colpita

Maltempo flagella l’Italia - trovato morto l’uomo disperso ad Arezzo : travolto dal fango : Il Maltempo flagella l’Italia. Agli allagamenti registrati in gran parte del Centro-Nord si aggiungono nubifragi che stanno imperversando in gran parte del Centro. Si contano anche delle vittime: una donna è morta nella notte dopo essere stata sbalzata via con la sua auto a Fiumicino, alle porte di Roma. Ad Arezzo è stato trovato morto un uomo di settantadue anni.

Maltempo ad Arezzo. Pergentino Tanganelli trovato senza vita ad Olmo : Terminate le ricerche di Pergentino Tanganelli. L’aretino di 72 anni è stato trovato morto ad Olmo. Il corpo del pensionato

Weekend di Maltempo estremo - Centro/Nord in ginocchio : crolla tetto del Duomo di Verona - allagata l’antichissima Pieve di Sant’Eugenia al Bagnoro ad Arezzo [FOTO] : Gravi danni per il Maltempo che sta colpendo il Centro/Nord nell’ultimo fine settimana di Luglio. La situazione più pesante è quella che si registra ad Arezzo dopo un violento nubifragio che nel pomeriggio di Sabato ha colpito la città e tutto l’hinterland. In Provincia spiccano i 208mm di pioggia caduti a Marciano della Chiana, in città i 188mm di Ottavo, piccola località situata tra le frazioni di Rigutino e Vitiano. Ecco la mappa ...

Maltempo in Toscana - nubifragio e grandine su Arezzo : strade allagate - bloccati anche i treni : Una ondata di Maltempo ha investito la Toscana provocando allagamenti di strade e cantine e creando notevoli disagi alla popolazione locale. Decine di interventi dei vigili del fuoco che hanno richiesto rinforzi dai comandi vicini. Il comune ha aperto il centro operativo per le emergenze consigliando di non muoversi. anche la circolazione ferroviaria è andata in tilt.Continua a leggere

Maltempo in Toscana : ad Arezzo allagamenti in negozi - cantine e antica pieve : Situazione pesante ad Arezzo a causa del nubifragio che ha colpito la città. Particolarmente critica la situazione nel centro dove alcuni negozi e scantinati sono allagati. Disagi anche in via Romana e in via Piero della Francesca dove i vigili urbani invitano alla prudenza per gli allagamenti in strada. In zona Giotto i tombini sono stati innalzati dall’acqua uscita dalla rete fognaria. allagamenti in alcuni garage e scantinati anche in ...

Maltempo : grandinata ad Arezzo - danni a edifici e coltivazioni : Maltempo: grandinata ad Arezzo, danni a edifici e coltivazioni danni agli edifici di Arezzo dove nel pomeriggio si è abbattuto un forte temporale. In frantumi finestre, vetri, lucernari a causa di chicchi di grandine dal diametro di 4 centimetri. Si teme anche per le coltivazioni delle campagne circostanti Parole ...