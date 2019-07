M5S contro Tav inutile | antistorica | dannosa Lega | Si farà | possono

Tav - mozione M5S al Senato contro l'opera : "E' la nostra linea" | Leader No Tav : "Il Movimento ci ha venduti" : "Sapevamo che alla fine i 5 Stelle avrebbero calato le brache sulla Tav, come le hanno calate su tutto il resto", ha commentato Alberto Perino. Morra e Di Battista: "No al Partito della Grandi Opere"

Lega contro M5S - al consiglio regionale della Lombardia finisce in rissa : Parapiglia durante la commissione bilancio al Pirellone. Particolarmente agitati Dario Violi, capogruppo dei cinque stelle...

Sicurezza bis - Sarli (M5S) vota contro : “Si crea reato di salvataggio di vite in mare”. Pd applaude : “Parlo a titolo personale perché voto in dissenso sul provvedimento”. Così la deputata del M5s, Doriana Sarli, ha annunciato il voto contrario al decreto Sicurezza bis in Aula, alla Camera. Le sue parole sono state applaudite più volte dai deputati del centrosinistra. Sarli ha ricordato di aver presentato emendamenti, che “sono stati respinti”, e ha sottolineato che il decreto “non ha carattere di urgenza e ...

"Così salvare vite diventa reato". La deputata M5S Sarli annuncia voto contro sul Dl Sicurezza Bis : “Parlo a titolo personale perché voto in dissenso sul provvedimento”. Così la deputata del M5s Doriana Sarli ha annunciato il voto contrario al decreto Sicurezza bis in Aula, alla Camera. Le sue parole sono state applaudite più volte dai deputati del centrosinistra, alcuni alzandosi in piedi e applaudendola a lungo a fine intervento.Sarli ha ricordato di aver presentato emendamenti, ma sono stati respinti, e ha ...

Russiagate - Conte : «Savoini a Mosca con Salvini». M5S fuori dall’Aula per protesta contro la Tav : «Sulla base delle informazioni disponibili alla presidenza del consiglio posso precisare che il signor Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali di consulente esperto di questo governo....

Tav - Salvini : il No del M5S "è contro il buonsenso" | "Moscopoli? Non mi occupo di fantasie" : Sulla questione, il segretario della Lega commenta: "Non abbiamo chiesto né preso soldi da nessuno". Ho da fare al Viminale"

Salvini : "No M5S a Tav contro buonsenso" : 13.53 "Che la Tav sia utile per viaggiare più veloce, inquinare e spendere di meno, togliere i Tir dalle autostrade, collegarci al resto d'Europa e del mondo, la Lega lo dice da sempre". Così il vicepremier Salvini. "Chi resta sul no non è contro Salvini o contro il governo: è contro il futuro,contro il buonsenso". Apertura di Conte alla Tav per stoppare il voto anticipato?"Non penso ci sia lo scambio del mercato" e "a me interessano i ...

Tav - Salvini : «No M5S contro il buonsenso - niente scambi con Conte». Gli attivisti minacciano il caos : Sale la tensione sulla Tav. Mentre gli attivisti minacciano il caos dopo l'apertura verso l'opera di Conte, nel governo è scontro tra Matteo Salvini e M5S, fermi sul no: il loro...

Tav - Salvini : “M5S? Chi rimane per il no è contro il futuro e contro il buonsenso” : Il No del M5S alla Tav è “contro il buonsenso. Che la Tav sia utile la Lega lo dice da sempre. Che costi di più sospenderla che finirla è evidente. Chi rimane contro il Tav non è contro Salvini ma è contro tout court, è contro il buonsenso”. Lo dichiara Matteo Salvini fuori da palazzo Chigi. L'articolo Tav, Salvini: “M5s? Chi rimane per il no è contro il futuro e contro il buonsenso” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tav - Salvini : «No M5S contro il buonsenso - niente scambi con Conte». Gli attivisti minacciano il caos : Matteo Salvini torna a parlare della Tav e lancia l'ennesima frecciata al M5S: il loro "no" è «contro il buonsenso. Che la Tav sia utile la Lega lo dice da sempre. Che...

Tav : Salvini - ‘no M5S contro buonsenso’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Il no del M5S alla Tav è contro il buonsenso. Che la Tav sia utile la Lega lo dice da sempre. Che costi di più sospenderla che finirla è evidente. Chi rimane contro il Tav non è contro Salvini ma è contro tutto tout cout, è contro il buonsenso”. Così Matteo Salvini, fuori da Palazzo Chigi.L'articolo Tav: Salvini, ‘no M5S contro buonsenso’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lega e M5S si ricompattano contro i No Tav - ma in valle la lotta è viva : "Siamo ancora qui" : "In barba a tutte le mistificazioni e ai tentativi di indebolirci, siamo ancora qui" dicono dal movimento No Tav. Questura e...

Matteo Salvini - ruspa sui No Tav : "Basta ipocrisie - controlli a tappeto e arresti". Mossa finale contro il M5S : Nei giorni caldi della possibile crisi di governo, Matteo Salvini accende la ruspa e travolge una delle basi elettorali del Movimento 5 Stelle, i No Tav. "Chi attacca la Polizia e il cantiere della Tav in Valsusa attacca tutta l'Italia: le divise sono il simbolo di chi difende la sicurezza dei citta

M5S-Pd - provocazione contro Matteo Salvini sul decreto sicurezza bis : vogliono schedare i poliziotti : Già di per sé la contrarietà al decreto sicurezza bis del M5s viene letta da Matteo Salvini come l'ennesima provocazione, figuriamoci poi se grillini e Pd decidono - assieme - di proporre alcune modifiche, in particolare sull'operato degli agenti di polizia. Il clima al governo già è dei peggiori, n