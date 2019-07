L' oroscopo di lunedì 29 luglio | Vergine ispirata | Acquario sotto pressione | Toro al top

L'oroscopo del giorno 29 luglio da Bilancia a Pesci : lunedì buone notizie per lo Scorpione : L'oroscopo del giorno lunedì 29 luglio 2019 valuta i settori legati all'amore e al lavoro. In primo piano è la parte iniziale della settimana legata agli ultimi sei segni dello zodiaco. Dunque sotto analisi in questa sede sono esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che a far ben sperare per la giornata specialmente sul lato sentimentale, l'arrivo di una meravigliosa Luna in Cancro ben ...

L'oroscopo del giorno - lunedì 29 luglio : Leone e Capricorno fortunati - Sagittario cauto : Durante la giornata di lunedì 29 luglio, alcuni segni zodiacali potrebbero avere qualche problema sul posto di lavoro, come l'Ariete e la Bilancia. Al contrario, Leone e Capricorno passeranno una giornata meravigliosa, mettendo a segno un successo lavorativo dietro l'altro. Il Toro si sentirà piuttosto stanco, mentre il Sagittario sarà piuttosto cauto. Andiamo a vedere le previsioni per L'oroscopo della giornata di lunedì 29 luglio ...

L'oroscopo di domani lunedì 22 luglio - previsioni 1ª metà zodiaco : la Luna sposa l'Ariete : L'oroscopo di domani lunedì 22 luglio 2019 prepara la strada alla ripartenza di una nuova settimana. Chissà quali saranno i segni favoriti in amore e nel lavoro? Diciamo subito che in questo caso, come ormai prassi consolidata, ad essere analizzati i soli simboli astrali rientranti nella prima sestina zodiacale. Dunque massima attenzione e curiosità alle stelle quest'oggi, anche in vista della nuova classifica stelline quotidiana incentrata ...

L'oroscopo del giorno 22 luglio - 2ª sestina : ottimo lunedì per Scorpione e Capricorno : L'oroscopo del giorno 22 luglio 2019 porta quest'oggi alla ribalta la classifica e le previsioni astrali riguardanti l'inizio settimana. Partiamo pure con il dare una esaustiva anticipazione sui segni migliori e peggiori in questo nuovo inizio settimana. Come si evince dal titolo principale, ad avere gran parte delle effemeridi quotidiane a proprio vantaggio saranno gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo dello Scorpione o del ...

oroscopo del giorno Lunedì 15 Luglio 2019 : Oroscopo del giorno: Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo Oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo Oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News. Oroscopo del giorno Lunedì 15 Luglio 2019 Oroscopo del giorno: Ariete Se la tua ...

Paolo Fox di domani : oroscopo inizio settimana (lunedì 15 luglio) : Paolo Fox, oroscopo inizio settimana: previsioni domani, 15 luglio Come inizierà la settimana secondo l’oroscopo di domani (15 luglio) di Paolo Fox? Scopriamolo con i primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: tra lunedì e martedì saranno molto confusi e vivranno diversi dubbi sentimentali. Tra luglio e agosto avranno molto da fare sul lavoro. TORO: li aspettano giornate forti per ciò che concerne l’amore. Grandi opportunità ...

L'oroscopo di domani lunedì 15 luglio - da Ariete a Vergine : Gemelli su - Leone giù : L'oroscopo di domani 15 luglio 2019 porta buone o cattive notizie? Di sicuro i più si aspetteranno buone nuove o quantomeno novità interessanti in merito al prossimo lunedì, punto di partenza della nuova settimana. Come di consueto, anche in quest'occasione, a fare da metro di misura è l'Astrologia del giorno ovviamente applicata alle esigenze della vita messe in relazione con i primi sei simboli zodiacali. In questo caso ad essere tenuti in ...

L'oroscopo di lunedì 8 luglio : Cancro impegnato sul lavoro - Leone ok in amore : L'oroscopo di lunedì 8 luglio ha l'arduo compito di testare in anteprima la giornata di lunedì. La domanda di molti è: cosa hanno previsto le stelle in questo primo giorno della settimana? Di seguito le ultime analisi estrapolate dall'Astrologia con le previsioni zodiacali di lunedì per i dodici segni dello zodiaco al completo. Oroscopo 8 luglio da Ariete a vergine Ariete - Sarete molto impulsivi per via della Luna che è in vena di stuzzicare un ...

L'oroscopo di domani 8 luglio - predizioni da Ariete a Vergine : lunedì gongola il Toro : L'oroscopo di domani 8 luglio 2019 è pronto a mettere sul piatto della bilancia la classifica e le previsioni d'inizio settimana. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle di questo lunedì? Come da prassi ormai consolidata anche oggi a fare la differenza tra i vari segni sarà l'Astrologia, nel contesto applicata ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In campo i settori legati al lavoro e ai sentimenti, messi sotto analisi in ...

L'oroscopo del giorno 8 luglio - 1ª sestina : lunedì la Luna in Bilancia apre la settimana : L'oroscopo del giorno di lunedì 8 luglio 2019 riparte con l'ingresso della Luna in Bilancia. Prepariamoci dunque a scoprire ancora nuove previsioni e consigli utili sulla quotidianità. Sotto analisi sono i settori interessanti i sentimenti e il lavoro valutati e messi in relazione con i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale. Per chi non lo sapesse, trattasi ovviamente di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario ...

L'oroscopo di domani lunedì 24 giugno - 1ª sestina : Ariete a cinque stelle - Leone in crisi : L'oroscopo di domani 24 giugno 2019 è pronto a mettere in campo interessanti opportunità riguardanti la giornata del prossimo lunedì. Ovviamente, come sempre solo per pochi prescelti: curiosi di scoprire quali sono i segni fortunati in amore e nel lavoro? Quest'oggi l'attenzione è tutta incentrata sui segni appartenenti alla prima sestina rappresentante l'Astrologia. Dunque, parliamo certamente in merito ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e ...

Paolo Fox : oroscopo settimanale e di oggi - lunedì 17 giugno : oroscopo oggi Paolo Fox: le previsioni del giorno (17 giugno 2019) e della settimana Non c’è buongiorno senza le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che oggi, lunedì 17 giugno, come ogni mattina, riprendiamo dall’ultimo numero di DiPiùTv (nella rivista, uscita in edicola la settimana scorsa, sono disponibili le previsioni per tutti i giorni compresi tra il 15 e il 21 giugno, per single, vita di coppia e professione). Se ...

L'oroscopo di domani lunedì 17 giugno - 1ª sestina : amore - alla grande Toro e Vergine : L'oroscopo di domani lunedì 17 giugno 2019 è pronto a svelare le nuove previsioni sull'imminente inizio settimana. Occhi puntati, dunque, sull'Astrologia applicata ai sei segni rappresentanti la prima sestina dello zodiaco. Ansiosi di scoprire chi avrà fortuna ad inizio settimana? In primo piano, lo ricordiamo, le analisi astrali interessanti l'amore e il lavoro in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di ...

L'oroscopo di lunedì 10 giugno - 1ª metà zodiaco : Ariete 'sbanca' - Toro in apnea : L'oroscopo di domani lunedì 10 giugno si prepara a deliziarci con belle novità ed altrettanto buone notizie, proprio in concomitanza con la giornata di inizio settimana. Allora a questo punto è doveroso domandarsi: cosa riserveranno gli astri in amore e nel lavoro? Senza alcuna remora in merito, mettiamo subito sotto analisi Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine facendo una prima cernita sui migliori e peggiori del momento. Tra i sei ...