LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 28 luglio | 4×100 mista donne in finale! Paltrinieri

(Di domenica 28 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.32: Incredibile eliminazione della Russia che si addormenta nelIn finale vanno Usa, Australia, Italia, Canada, Cina, Svezia, Gbr, Giappone 4.31: L’Australia si aggiudica la seconda batteria in 3’58″19, al secondo posto la Cina con 3’58″63. Azzurre in finale con il terzo tempo!!! 4.30. Australia, Cina, Canada ai 300 4.29: Ai 200 Australia, Cina e Canada, che ha un crono superiore rispetto alle azzurre 4.28: Ai 100 Canada, Australia, Cina 4.24: Italia seconda con il crono di 3’58″35, alle spalle degli Usa (3’55″39) e davanti alla Svezia in 3’59″40. Azzurre in finale 4.23: Ai 300 metri Usa, Italia, Giappone, 57″54 per Bianchi 4.22: A metà gara Usa, Italia, Giappone. Bene Castiglioni in 1’06″68 4.21: Usa, Giappone, Germania ai primi 100, ...

