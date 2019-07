LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 28 luglio | 4×100 mista donne in finale | fuori gli

Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 4.35: Grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento alle 13 per la ultima sessione di finali aidi Gwangju con ben quattro azzurri inpiù la 4×1004.33: L’Italia prende la carta danumero 23 del suo Mondiale e chiude bene una mattinata iniziata molto male con le pessime prestazioni di Ilaria Cusinato nei 400 misti e soprattutto della 4×100maschile che, oltre a uscire dalla, perde il primo treno per Tokyo 2020 e dovrà affidarsi ai ripescaggi delle ultime quattro squadre che la premieranno sicuramente ma che non sono certo il massimo per il movimento azzurro 4.32: Incredibile eliminazione della Russia che si addormenta nel! Invanno Usa, Australia, Italia, Canada, Cina, Svezia, Gbr, Giappone 4.31: ...

