LIVE Mountain bike | Europei 2019 in DIRETTA | si comincia! Gerhard Kerschbaumer lancia la

(Di domenica 28 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Spunto vincente di Mathieu Van der Poel che si porta al comando, sulla sua ruota un brillante! 15.00 PARTENZA! Subito una volata per prendere le prime posizioni! 14.58 Il percorso misura 4100 metri con un disllo positivo di 210 metri, gli atleti dovranno percorrere il tracciato otto volte. 14.54 Poco più di cinque minuti alla partenza dell’ultimo atto deglidi! La temperatura è di 18° e non è da escludere il rischio pioggia durante la gara, splendida la cornice di pubblico. 14.50 Il bilancio provvisorio della spedizione italiana è di un oro e un argento, conquistati rispettivamente da Gaia Tormena nell’Eliminator e dal Team Relay formato da Luca Braidot, Simone Andovetto, Andrea Colombo, Eva Lechner e Martina Berta. 14.46 Favori del pronostico per il fuoriclasse ...

