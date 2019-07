LIVE Mountain bike | Europei 2019 in DIRETTA | Gerhard Kerschbaumer e Luca Braidot nel

Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.18 La situazione sembra essersi stabilizzata per il momento: un gruppo di sette corridori al comando con 10” sugli inseguitori. Di seguito la composizione: Cink (CZE), L.(ITA),(ITA), Van der Poel (NED), Litscher (SUI), Vogel (SUI) e Vader (NED). 15.17 Il terzo italiano al momento è il giovane Nadir Colledani, 23° a metà del secondo giro. 15.16 Rallentamento in testa, arrivano anche gli svizzeri Litscher e Vogel e l’olandese Vader. Tutto può ancora succedere! 15.14 VAN DER POEL IMPRESSIONANTE! L’olandese rientra sulla testa, dove si compone dunque un quartetto! Facilità di pedalata impressionante per il fuoriclasse del ciclocross e del ciclismo su strada! 15.13 Si è formato un terzetto in testa alla gara dopo il primo giro, il gruppo degli inseguitori si trova comunque ad 11”. 15.12 ...

