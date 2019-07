“Litter Hunter” | il Robot marino per la raccolta di plastica | così la Costiera Amalfitana

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) Ecco Litter Hunter come funziona. Dinanzi a telecamere e fotografi, la partenza del, del drone aereo, il montaggio della Centrale Operativa e tutto questo mentre i volontari hanno incontrato i turisti sotto agli ombrelloni, consegnando loro materiale informativo ma anche divise al fine di partecipare alladellaa fine giornata.Hunter consente attraverso unità automatiche aeree di individuare lain mare e con unità automatiche marine di andarle a recuperala. Abbiamo mostrato il funzionamento collaborativo di queste unità – ha affermato Emanuele della Volpe, CEO della Green Tech Solution la startup campana che ha inventato il sistema Litter Hunter – che sono in grado di identificare e raccogliere lain mare. Abbiamo svolto anche attività divulgativa per dare la possibilità alle persone di comprendere il come la ...

