Lino Guanciale vince il Premio Charlot 2019 per la fiction VIDEO

Lino Guanciale furioso : “Voglio denunciarlo pubblicamente!”. Lo sfogo : Lino Guanciale e la nuova fidanzata Antonella: “Siamo stati vittime di bullismo” Lino Guanciale è uno degli attori più amati d’Italia, grazie a fiction di grandissimo successo andate in onda su Rai1 che lo hanno reso un sex symbol. L’attore, in un’intervista su DiPiùTV, ha voluto denunciare una cosa che l’ha visto coinvolto qualche settimana fa. L’attore, in occasione della Giornata mondiale del bacio, ...

Intervista a Lino Guanciale : “Io e la mia fidanzata vittima di stalking” : Intervista a Lino Guanciale, dove l'attore confessa di essere stato vittima di stalking e bullismo virtuale insieme alla sua fidanzata Antonella Liuzzi

Lino Guanciale è Il Commissario Ricciardi - personaggio psicotico nella Napoli fascista : promo e trama della serie Rai : Tra le novità della prossima stagione Rai c'è Il Commissario Ricciardi, la serie con Lino Guanciale tratta dal fortunatissimo ciclo di romanzi scritti da Maurizio de Giovanni e tradotti in tutto il mondo. Alla presentazione dei palinsesti Rai, è stata divulgata anche la sinossi ufficiale della fiction prodotta da Rai Fiction con la Clemart. Il Commissario Ricciardi è ambientato a Napoli nel 1932, in piena epoca fascista. Lino Guanciale ...

Lino Guanciale sul set de La Porta Rossa 3 dopo Il Commissario Ricciardi? Le prime indiscrezioni : Per coloro che attendono La Porta Rossa 3, ci sono grandi novità in vista. La terza stagione della fiction Rai è stata confermata mesi fa, al termine del secondo ciclo di episodi. Il successo di ascolti e critica hanno convinto l'azienda di Viale Mazzini a ordinare un terzo atto della saga del Commissario-fantasma Leonardo Cagliostro, il personaggio interpretato da Lino Guanciale. Tuttavia, i fan dovranno attendere un po' prima di vedere La ...

Casting per una serie Tv di RAI Uno con Lino Guanciale e per uno spot in Toscana : Sono tuttora aperte le selezioni per una serie televisiva di RAI Uno incentrata sulla figura del commissario Ricciardi e con Lino Guanciale come interprete principale. I prossimi Casting, finalizzati alla ricerca di comparse, si terranno a breve a Napoli. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni, anche in questo caso di comparse, per la realizzazione di uno spot da girarsi nelle vicinanze di Grosseto. Una serie televisiva di RAI ...

De Giovanni su Lino Guanciale : 'È un grande attore - una bravissima persona' : Lo scrittore Maurizio De Giovanni è stato protagonista di un'intervista nel corso della quale ha parlato della messa in onda della fiction intitolata "Il commissario Ricciardi". De Giovanni si è detto costretto ad abbandonare il progetto televisivo nonostante abbia scritto le sceneggiature e ha spiegato il motivo attraverso queste parole: "Non condivido alcune scelte artistiche". Sono passati pochi giorni dall'uscita dell'ultimo romanzo ...

Lino Guanciale - nuova fiction : “Interpreto un personaggio complesso” : Il Commissario Ricciardi: Lino Guanciale parla del suo nuovo personaggio Lino Guanciale, dopo una stagione costellata di successi con Non dirlo al mio capo 2, L’allieva 2 e La porta rossa 2, si appresta ad interpretare un nuovo personaggio nella fiction Rai Il Commissario Ricciardi. L’attore abruzzese, intervistato dal magazine del Corriere della Sera Io Donna, dice di Ricciardi: “E’ un personaggio affascinante per i ...

Foto e trama de Il Commissario Ricciardi - Lino Guanciale dopo La Porta Rossa è ancora un poliziotto tra vivi e morti : È già una delle produzioni Rai più attese della prossima stagione televisiva, e da Foto e trama de Il Commissario Ricciardi se ne intuisce il motivo. Protagonista è Lino Guanciale nei panni del personaggio creato da Maurizio de Giovanni (l'autore de I Bastardi di Pizzofalcone), un Commissario della Mobile di Napoli dotato di una grande capacità: è l'unico in grado di vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento. Le riprese della ...